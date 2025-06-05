Çelik ve alüminyum ihracatına yüzde 50 Trump duvarı
ABD, çelik ve alüminyum ithalatında yüzde 25 olan gümrük tarifelerini yüzde 50’ye çıkardı. Bu durumun ABD iç pazarında enflasyona neden olacağına işaret edilirken, Türkiye gibi tedarikçiler açısından ciddi talep düşüşleri bekleniyor. Türkiye, 2024’te ABD’ye 400 bin ton civarında çelik ihraç etti.
Nurdoğan A. ERGÜN
ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya ticaretinin seyrini değiştirecek tarife uygulamaları devam ediyor. Trump, son olarak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük tarifelerini yüzde 50’ye çıkaracak kararnameyi imzaladı. Kararname dün gece yarısından itibaren (4 Haziran) yürürlüğe girdi. Kararname ile çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için yüzde 25 olan gümrük vergisi, yüzde 50 olarak uygulanacak. İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz 2025 tarihinden sonra gözden geçirileceği belirtildi. Kararnamede, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edilirken, eski oran yüzde 25’in çelik ve alüminyumda bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı kaydedildi. 2024 verilerine göre, ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri arasında 11.2 milyar dolarla Kanada, 6.5 milyar dolarla Meksika, 5.1 milyar dolarla Meksika, 5.1 Çin ve 3.8 milyar dolarla Tayvan yer alıyor. En fazla alüminyum ihraç eden ülkeler arasında ise 9.5 milyar dolarla Kanada, 1.1 milyar dolarla Meksika ilk ikide yer alıyor. Çin’in ABD’ye alüminyum ihracatı ise 643.7 milyon dolar.
Türkiye ile ticaret dalgalı bir seyir izliyor
Türkiye özelinde ise, Trump’ın ilk başkanlık döneminde alınan karar doğrultusunda, Mart 2018’de Türkiye’den ABD’ye yapılan çelik ithalatına halihazırda yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulanmaya başlanmıştı. 2017’de Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı 1.1 milyar doları bulmuştu. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticareti dalgalı bir seyir izliyor. 2018’de ABD’nin ek gümrük vergileri sonrası keskin bir düşüş yaşayan Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı, 2024’te yeniden toparlanma sinyalleri verdi. Ancak ihracat seviyeleri hâlâ 2017’deki zirvelerin gerisinde kaldı. Öte yandan, Türkiye’nin ABD’den doğrudan çelik ithalatı sınırlı kalsa da, hurda çelik alımları güçlü bir ticaret bağı oluşturuyor. Küresel piyasalardaki rekabet ve ABD’nin ticaret politikalarındaki olası değişiklikler, Türkiye’nin çelik sektöründeki geleceğini belirleyen en önemli faktörler arasında. 3.1 milyon ton ile ABD Türkiye’nin en önemli tedarikçileri arasında yer alıyor. Türkiye, 2024’ün ilk 8 ayında ABD’ye 483.7 milyon dolar olmuştu.
Uğur Dalbeler: Çelikte talep düşüşü daha da artacak
Yeni uygulamayla ABD’nin ithalatının ciddi olarak etkileneceğini söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Amerika, iç piyasa çelik fiyatlarını dünya ortalamasının çok üzerine çıkaracak. Dolayısıyla Amerikan imalat sanayi için ciddi bir maliyet artışı yaratacak, bunun yansıması ister istemez raflarda fiyatlara, dolayısıyla enflasyona yansıyacak” dedi. Trump'ın ihtiyaç doğrultusunda yine bazı ülkeler ile muafiyet anlaşmaları yapabileceğini belirten Dalbeler, "Türkiye şu ana kadar böyle bir ayrıcalıktan yararlanmadı ama bugün geçerli olan siyasi konjonktür belki bize de bir ayrıcalık tanınmasını sağlayabilir" diye konuştu. ama bu düşük bir olasılık" diye konuştu. Amerikan piyasasında bugün talebin beklentinin oldukça altında olduğuna işaret eden Dalbeler, yüzde 50 verginin durumu daha da kötüleştireceğini belirtti.