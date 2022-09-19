Çelikçilerden İsrail'e çıkarma

Türk çelik sektörü İsrail'le olan bağları güçlendirmek ve ticaret hacmini artırmak için İsrail'e Ticaret Heyeti düzenledi. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Heyeti, 17 firmadan 28 kişinin katılımı ile yeni iş birlikleri ve ortak yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirdi. ÇİB'in İsrail'de yaptığı temaslarda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılan B2B görüşmelerle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması hedefleniyor.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'ın başkanlığını üstlendiği heyete, ÇİB Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erciyas eşlik etti.

İki ülke arasında karşılıklı ticaret istatistikleri incelendiğinde, İsrail’in Türkiye’den ithalat gerçekleştirdiği sektör açık ara çelik sektörü olurken, çelik sektörünü sırası ile otomobil sektörü ve plastik ürünleri sektörü takip etti. İsrail’in Türkiye’ye olan ihracatında ise; muhtelif kimyasal ürünler, mineral yakıtlar ve çelik hurdası öne çıktı.

İsrail’in en büyük çelik ithalatı Türkiye’den

Aslan, "İsrail çelik ithalatı istatistiklerine bakıldığında, 2002 yılından günümüze kadar en fazla çelik ithalatı gerçekleştirdiği ülke Türkiye olmuştur. 2021 yılında 3,5 milyar dolarlık çelik ithalatı gerçekleştiren İsrail çelik tüketicileri, söz konusu ithalatın yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kısmında Türk çelik ihracatçılarını tercih etti. Türkiye’yi sırasıyla 699 milyon dolar ile Çin, 401 milyon dolar ile Rusya ve 184 milyon dolar ile Ukrayna takip etti. 2022 yılı ilk yedi ayında ise, Türkiye’nin İsrail’e çelik ihracatı değer bazında 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 39 artış ile 951 milyon dolar, miktarda ise yüzde 10 artış ile 1,1 milyon ton olarak gerçekleştirildi. Özellikle hammadde fiyatlarında yaşanan artışın, ürün fiyatlarına olan etkisi ile değerde yaşanan değişim miktara göre daha yüksek oldu. Sırası ile 2022 yılında tonaj bazında en fazla ihraç edilen ilk beş ürün ise, inşaat çeliği, filmaşin, dikişli boru, sıcak yassı ve inşaat aksamı oldu." ifadelerini kullandı.

Kısa ve orta vadede İsrailli çelik firmalarının, Türkiye’den çelik taleplerinde artış yaşanacağının tahmin edildiğini vurgulayan Aslan, "Türk çeliğine alternatif olabilecek Rusya ve Ukrayna’da yaşanan politik durum ile Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimler nedeniyle Çin’den yapılacak ithalatta yaşanabilecek aksaklıklar, İsrail çelik tüketici firmalar için Türkiye ile yapılan ticaretin önemini artırdı. İsrail çelik pazarının ihtiyaç duyduğu ürünleri tedarik edebileceği fiyat avantajı sunan, bilinir ve en önemlisi güvenilir kaynakların başında Türkiye gelmektedir. " dedi.

Pandemi sonrası ilk ticaret heyeti

İsrail'e bu yıl ihracatın 2 milyon tonu geçeceğini ve 1,7 milyar dolar ihracatın olacağını söyleyen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, yıllardır İsrail ihracatında birinci sırada olduklarını, Rusya'nın ise ikinci sırada olduğunu belirtti. Aslan, Türkiye'nin İsrail'e yakınlığından dolayı burayı tercih ettiğini ifade etti.

İsrail’de yapılan görüşmeleri değerlendiren ÇİB Başkanı Adnan Aslan, 17 firma ile Türkiye'den geldiklerini, İsrail'den 400 firmanın kayıt yaptırdığını belirtti. Arslan, "Biz bunları 2020-2021'de planlıyorduk. Pandemi olunca bırakmak durumunda kaldık. Bu bizim ilk ticaret heyetimiz. Ondan sonraki de Ekim 26-27'de Estonya ve Letonya'da olacak. 2023'de de Batı Afrika, Güney Amerika planlıyoruz. İsrail Ticaret Heyeti’ne katılan 17 firmanın 8 tanesi katma değerli ürün üretiyor" dedi.

Yılın ilk 8 ayında 17 milyar dolar ihracat

Yılın ilk sekiz ayında 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Aslan, "İhracat hedefimiz 25 milyar dolardı. Ama 21 milyar dolarda kalabiliriz. 2021 yılını, 21-22 milyar dolarla kapattık. Hedefimiz yüzde 20 artıştı fakat emtia fiyatlarındaki yükseliş ve tonaj artışından dolayı mayıs ayında yıl sonu hedefini revize ettik. Geçen seneye göre yılı, aynı ton ve değerle kapatacağız gibi görünüyor" dedi.