Çeltik alım fiyatları belli oldu

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TMO, çeltik alım fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre TMO, baldo grubunun tonunu 45 bin liradan, Cammeo grubunun ton fiyatını 43 bin liradan, Osmancık grubunun ton fiyatını 38 bin liradan, diğer çeltik çeşitlerini ise 32 bin liradan alacak.

TMO'nun alımlara 15 Ekim’de başlayacağı belirtilirken, ödemelerin ise ürün teslimatına müteakip 21 Ekim’den itibaren üreticilerin hesaplarına yapılacağı ifade edildi.

Üreticilere ayrıca temel destek ve sertifikalı tohum kullanım desteği sağlanacak.

TMO'ya ürün teslim edecek çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri ve ürünlerini randevu tarihinde getirmeleri gerekiyor.

Lisanslı depolar üzerinden satış yapacak üreticilerin ise ELÜS işlemlerine uygun yatırım hesabı açmaları ve Ürün Piyasası Aracı Kurumlarına (ÜPAK) üyelik işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.