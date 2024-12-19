Çeltikte ani hareketlenme! TMO uyardı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ürünlerde fiyatların üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek için piyasa düzenlemesine yönelik gerekli her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek spekülatif hareketlere karşı uyardı.

Çeltikte ani hareketlenme!

Açıklamada, "Ofis, diğer ürünlerde olduğu gibi çeltik ve pirinç ürünlerinde de tarladan sofraya ulaşana kadar olan tüm süreci yakından takip etmektedir. Kuruluşumuz çeltik hasadının başlamasıyla birlikte 13 Eylül 2024'te çeltik alım fiyatlarını açıklamıştır. Hasat öncesinde durgun seyreden çeltik piyasaları alım fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte hareket kazanmış, TMO fiyatları referans kabul edilerek piyasa fiyatları bu fiyatlar seviyesinde oluşmuştur" bilgisi verildi.

2024'te ülke çeltik üretiminin geçen yıla göre yüzde 11,2 artışla 1 milyon ton (pirinç karşılığı yaklaşık 600 bin ton) seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Piyasaya ürün arzı kesildi

Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasa fiyatlarının, orta tane gruplarda TMO fiyatlarının bir miktar altında, iri tane gruplarda ise TMO fiyatları seviyesinde veya bir miktar üzerinde oluştuğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde çeltik piyasa fiyatlarında yukarı yönlü ani hareketlenmelerin yaşandığı, piyasaya olan ürün arzının kesildiği ve sonuç olarak sektörün ürün tedarik etmekte zorlandığı haberleri gelmektedir. Ülkemiz çeltik hasadının henüz tamamlanmış olması, rekoltenin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi, devir stoku miktarı, Kurumumuzun güçlü stokları, üretici elinde bulunan stoklar ile piyasada dolaşımda olan stoklar dikkate alındığında piyasa fiyatlarında dalgalanmayı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Kuruluşumuz, piyasaları anlık takip etmekte olup spekülatif hareketlerin devam etmesi halinde elindeki güçlü stoklar ve piyasa düzenlemesi kapsamındaki yetkilerini kullanarak piyasa fiyatlarının kabul edilebilir seviyelerde devam etmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır."