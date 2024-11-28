Cem Küçük asgari ücret tahminini açıkladı (Asgari ücret zammı, asgari ücret ne kadar olacak)

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, milyonlaca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin tahminini açıkladı. TGRT’te katıldığı programda konuya değinen Küçük, AK Parti’nin yerel seçimleri ekonomi ve emekliler nedeniyle kaybettiğini savundu.

Emeklinin ve özel sektör çalışanlarının durumunun kötü olduğunu belirten Cem Küçük, asgari ücret zammına ilişkin tahminini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yıl sonu dolar tahmini olan yüzde 44’e gönderme yapan Küçük, "Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği enflasyon oranı yüzde 44. Bu da 24 bin 884 TL yapıyor. Ben buradan yola çıkarak asgari ücretin 24 bin - 24 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 25 bin olacağına ise emin değilim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında toplanacağını açıklamıştı.

15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı sonunda aralık ayının son günlerinde Ocak 2025’te yürürlüğe girecek asgari ücret rakamını belirleyecek.