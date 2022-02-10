Cemevleri için düşük elektrik tarifesi geliyor

Mehmet KARA

Cemevlerine gelen yüksek elektrik faturalarının makul seviyelere düşürülmesi için, bu mekanlar da ticarethane yerine aydınlatma aboneliği grubuna geçirilecek.

Cemevlerinin altından kalkılması güç yüksek elektrik faturalarıyla karşılaştıklarına yönelik şikayetler giderilecek. Enerji yönetimi, cemevlerinin elektrik faturalarını aşağı çekecek bir çözüm üzerinde çalışıyor. Cemevleri’nin elektrik tüketimi açısından, ticarethane muamele görülmesinden vazgeçilecek.

Ticarethane değil aydınlatma

Cemevleri için halen camilerde olduğu gibi aydınlatma aboneliği kapsamında abonelik tesis edilecek. Böylece Cemevleri, bugünküne göre daha düşük bir tarifeden elektrik tüketebilecek. Bu sayede söz konusu mekanların elektrik faturaları aşağı çekilmiş olacak.

Camilerde çifte abonelik mevcut

Halen camilerde ihtiyaca göre birden fazla elektrik aboneliği bulunabiliyor. Bunlardan biri aydınlatma aboneliği. Bu abonelik ibadethanenin içinin ve dışının aydınlatılması ile ses sistemlerinin ihtiyacı olan elektriği kapsıyor. Bu abonelik için ödenen faturalar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanıyor.

Bazı camilerde aydınlatma dışı ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan elektrik için, mesken aboneliği statüsünde ikinci bir abonelik tesis ediliyor. Bu aboneliğin faturası ise genellikle cami cemaatinden toplanan bağışlarla ya da eğer varsa, Diyanet’ten camiye aktarılan bütçeden karşılanıyor.