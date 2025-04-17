Cenk Akyoldaş sürpriz faiz artışını değerlendirdi: Piyasadan kopuk olmayan bir Merkez Bankası görüyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerini aşan bir kararla politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. 350 baz puanlık bu sürpriz artış, hem yurt içi piyasalarda hem de uluslararası yatırımcılar nezdinde dikkatle takip edilirken, Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş, kararı ve olası etkilerini kapsamlı şekilde yorumladı.

Akyoldaş, Merkez Bankası’nın elindeki tüm araçları kullanarak kur tarafındaki baskıyı azaltmayı hedeflediğini söyledi.

Son dönemde rezervlerden yapılan yaklaşık 50 milyar dolarlık müdahale ile bu baskının önüne geçilmeye çalışıldığını belirten Akyoldaş:

“Bu adım, geçiş döneminin hassasiyetle yönetildiğini gösteriyor. Kur baskısı belirgindi, rezervlerden ciddi müdahale geldi. Merkez Bankası, bu baskıyı azaltmak için agresif bir adım attı. Piyasadan kopuk olmayan bir Merkez Bankası görüyoruz bu kararda” diye konuştu.

“Karar, piyasaya ‘gerekirse yine müdahale ederim’ mesajı”

Akyoldaş, TCMB’nin son toplantılarda faiz artışlarını daha sınırlı tuttuğunu, ancak bu toplantıda 'veri odaklı hareket edeceğiz ve koşullar ne gerekiyorsa onu yapacağız' mesajı verdiğini vurguladı:

“Bu karar, Merkez Bankası'nın piyasanın önünde hareket etmeye kararlı olduğunu gösteriyor. Artık kademeli değil, doğrudan ve güçlü hamlelerle ilerliyor. Bu geçiş döneminde kontrolü tamamen elinde tutmak istiyor.”

“Enflasyon ve kur etkileri dengelenmeli”

Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine dair beklentilere de değinen Akyoldaş, Mart ayındaki PPK metninde faiz indirimi kapısının açık bırakıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu indirimlerin kur ve enflasyon üzerindeki etkilerinin dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Rezervlerdeki erime, dövize olan talep ve siyasi atmosferin etkisiyle, bu kararlar geçici değilse de dikkatli planlanmalı.”

Akyoldaş, özellikle İmamoğlu davası sonrası oluşan kur talebine karşı yapılan müdahalelerin ardından gelen bu faiz artışının, piyasada kalıcı bir denge yaratma amacı taşıdığını ifade etti:

“Daha önceki 200 baz puanlık artış tam anlamıyla yeterli etkiyi yaratmadı. Teknik olarak şu an 100 baz puanlık bir daha alan olsa da ben 250 baz puan bekliyordum. Görünen o ki Merkez Bankası bu boşluğu kapatma yoluna gitti.”

Borsa tarafında doğal tepki

Faiz artışının ardından BIST 100 endeksinde sınırlı bir geri çekilme yaşandığını ifade eden Akyoldaş, bunun normal olduğunu belirtti:

“Faiz artışı borsalar için her zaman kısa vadede baskı yaratır. Ancak bu, makro dengelerin kurulması açısından olumlu bir gelişme. Borsa bu dalgalanmayı sindirdikten sonra yeniden yukarı yönlü bir fiyatlama başlayabilir. Bir buçuk senedir.”

Yurtdışından olumlu sinyaller gelebilir

Son olarak, uluslararası yatırım bankalarının kararı olumlu değerlendireceğini belirten Akyoldaş:

“Yurtdışından kısa süre içinde raporlar düşmeye başlar. Bu karar, Türkiye’nin mevcut makroekonomik duruşunu koruma kararlılığı olarak algılanacaktır. Bu da yabancı yatırımcı güvenini destekler. FED'in faiz indirimine yönelik tutumu, şu anda faiz indirmek istemesine rağmen bunu gerçekleştiremediği yönündedir. Faiz indirimine yönelik bir istek var, ancak FED, enflasyonist baskılar oluşabileceği endişesi nedeniyle bu adımı atmakta temkinli davranmaktadır. Borçlanma maliyetlerini düşürmek ve hazineyi rahatlatmak istese de, mevcut yüksek faiz oranları ile enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla beklemek durumundadır."

“FED, İstemesine rağmen faiz indiremiyor”

Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş, ABD Merkez Bankası’nın (FED) mevcut para politikası duruşuna da değindi. Akyoldaş’a göre, FED'in faiz indirimi yönünde isteği bulunsa da, enflasyonist baskılar nedeniyle bu adımı atmakta temkinli davranıyor.

“FED faiz indirmek istiyor, çünkü borçlanma maliyetlerini düşürmek ve hazineyi rahatlatmak istiyor. Ancak enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımları kaybetme riskinden çekindiği için adım atmıyor,” diyen Akyoldaş, merkez bankasının içinde bulunduğu ikileme dikkat çekti.

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