CEO club’da iş dünyasının 2020 ajandası belirlendi

06 Kasım 2019

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club: CEO Agenda 2020” zirvesinde iş dünyasının önde gelen liderleri 2020 yılına ilişkin ajandalarını ve beklentilerini değerlendirdi.

Alternatif Bank, CBOT,NGN ve SAP Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleştirilen “CEO Club: CEO Agenda 2020” zirvesi Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ve ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, SAP Türkiye Genel MüdürüUğur Candan, NGN Genel Müdür Yardımcısı Müfit Süer ve CBOT Kurucu Ortağı Çiler Ay birer konuşma yaptı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Meltem Bakiler Şahin’in Dijital Dönüşüm ve Verimlilik başlıklı konuşmasının ardından moderatörlüğünü Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş’ün üstlendiği “Digital Agenda 2020” konulu panelde, Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, Akkök Holding CEO’su Ahmet Dördüncü, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ile Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2020 yılı öngörülerini paylaştı.

Colman Deegan: Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak



Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, dijitalleşmenin şirketler için büyümenin anahtarı olacağını belirterek şöyle konuştu:



“Dijitalleşme çağında yaşıyoruz. Teknoloji, toplumu ve işletmeleri dönüştürüyor. Çok yakında istisnasız tüm nesneler birbiriyle bağlantılı olacak. Bu doğrultuda, şirketler için de büyümenin anahtarı dijitalleşme. Dijitalleşme yeni ürün ve hizmetler, iş fikirleri ve üretim metotları ortaya çıkararak, işletmeleri geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. Bu kapsamda, İTÜ Vodafone Future Lab'deki iş ortaklarımızla güçlü bir yerel eko-sistem geliştirdik. Amacımız, her ölçekten firmayı geleceğe hazırlamak. Tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Türkiye’nin devam eden dijitalleşme sürecinde onlarla birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz.”