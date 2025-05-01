CEO ücretlerindeki artış çalışanların 56 katı!

İngiliz sivil toplum kuruluşu Oxfam'ın yeni analizine göre, 2019'da 2,9 milyon dolar olan ortalama küresel CEO maaşı yüzde 50'lik reel bir artışla 2024 yılında 4,3 milyon dolara ulaştı.

2024 yılında CEO'lara 1 milyon dolardan fazla ödeme yapan 35 ülkedeki 2.000 şirketin yönetici maaşı ortalamasının baz alındığı araştırmada çalışan ücretlerinin ise sadece yüzde 0,9 arttığı kaydedildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2024 yılında reel ücretlerin yüzde 2,7 oranında arttığını bildirirken, birçok işçi ücretlerinin durgunlaştığını gördü. Örneğin Fransa, Güney Afrika ve İspanya'da reel ücret artışı geçen yıl sadece yüzde 0,6 oldu. Ücret eşitsizliği küresel olarak azalmış olsa da, özellikle en zengin yüzde 10'luk kesimin gelir payının en yoksul yüzde 40'lık kesimin gelir payından 3,4 kat daha fazla olduğu düşük gelirli ülkelerde çok yüksek olmaya devam ediyor.

Milyarderler saatte 23 bin 500 dolar kazandı

Genellikle büyük şirketlerin tamamına ya da bir kısmına sahip olan milyarderler geçtiğimiz yıl ortalama 206 milyar dolarlık servet edindi. Bu, saatte 23 bin 500 dolara karşılık gelirken 2023'teki küresel ortalamadan da (21 bin dolar) daha fazla.

Oxfam'ın S&P Capital IQ veri tabanı üzerinde yaptığı analiz, 82 ülkedeki 11 bin 366 şirket arasında cinsiyete dayalı ücret farkı verilerini bildirenlerin, 2022 ve 2023 yılları arasında ortalama farkın biraz azalarak yüzde 27'den yüzde 22'ye düştüğünü ortaya koydu.

Oxfam'ın analizi ayrıca 168 ülkedeki 45 bin 501 şirketten, her biri 10 milyon doları aşan gelir bildiren ve CEO'larının cinsiyetini belirtenlerin yüzde 7'sinden daha azının kadın CEO'ya sahip olduğunu gösterdi.