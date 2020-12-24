CEO’lar: Pandeminin etkileri kalıcı olacak

Bu yıl “19 sonrası… Geleceği Yeniden Keşfetmek” başlığında gerçekleştirilen PwC Türkiye’nin geleneksel Çözüm Ortaklığı Platformu’nda konuşan Ulu iş dünyasının COVID-19 krizine nasıl tepki verdiğini, bu dönemi nasıl değerlendirdiğini ve “Geleceği Yeniden Keşfetmek” yolunda üstlendiği rolü anlattı. Krizin dijital trendleri hızlandırarak yaşam biçimlerimizi hızla dönüştürdüğüne değinen Ulu, “İnsanların çalışma, yemek yeme, iletişim kurma, eğlenme ve öğrenme şekillerindeki davranışları çok daha hızlı şekilde değişti. Bu durumun iş dünyasına yansımalarını küresel ve Türkiye araştırmalarımızda ele aldık. CEO’lara göre iş modelleri dijital ürün ve hizmetlerle daha da sanal hale gelirken çalışma ortamımız ve şeklimiz de daha çalışan odaklı hale gelecek” diye konuştu.

CEO’ların COVID-19’un hayatımıza getirdiği değişikliklerin kalıcılığı ve uzaktan çalışma ve otomasyonun hayatımızda sürekli yer edineceği konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Ulu “CFO’lar için ise gelir akışlarını yeniden yapılandırmada veya geliştirmede en fazla rol oynayacak unsur yeni ürün ve hizmet geliştirmek olacak” şeklinde konuştu.

PwC Türkiye Şirket Ortağı Ersun Bayraktaroğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “Öngörülemeyen gelecekte birlikte yol almak” başlıklı ana oturumda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, İletişim Danışmanı Pınar Saklıyan Koçali, Emaar Türkiye CEO'su Feyzi Tecellioğlu ve PwC Türkiye İnsan Kaynakları Lideri Sibel Eren, COVID-19'la birlikte hız kazanan dönüşümü, bu dönemde yaşadığımız gelişmeleri ve gelecekte keşfedilmeyi bekleyen yenilikleri değerlendirdi.

19 yıldır iş dünyasının buluşma noktası olma görevini üstlenen PwC Türkiye Çözüm Ortaklığı Platformu’nda bu yıl COVID-19 sürecinin etkilediği mali ve ekonomik gündeme dair son gelişmeler farklı yönleriyle ele alındı. COVID-19 önlemleri çerçevesinde PwC Türkiye Experience Center’dan webcast canlı yayını şeklinde gerçekleştirilen platformda, Türkiye’nin önde gelen yöneticilerinin katıldığı panel ve sunumlar yer aldı. 21-25 Aralık tarihlerinde, COVID-19’a atıfta bulunarak “19 sonrası… Geleceği Yeniden Keşfetmek” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlik 2 ana oturum ve 33 sunumdan oluştu.

Bugünkü oturumda vergide yanlış bilinenler konuşulacak

Etkinliğin bugünkü programında Çözüm Ortaklığı Platformu’nun klasiği haline gelen Vergi Oturumu yapılacak. 10.3012.30 arasında gerçekleşecek oturumun moderatörlüğünü PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Burcu Canpolat Hızel üstlenecek. “Vergide Bildiklerimiz, Bildiğimizi Düşündüklerimiz” konulu panelde PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Zeki Gündüz ve Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı Recep Bıyık ile geleneksel yıllık vergi gelişmelerinden bahsedecek. Daha sonra PwC Türkiye vergi ortakları ile bağlantı kurularak vergide bilinmeyen ve yanlış bilinenler izleyicilerin de aktif katılımıyla değerlendirecekler.