CEO'lardan genç bankerlere... Wall Street'in dev bankalarında istihdam çılgınlığı

Wall Street bankaları, ABD’de ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin azalması ve ekonomik görünümün toparlanmaya başlamasıyla birlikte son aylarda dikkat çekici bir işe alım sürecine girdi.

Birleşme ve devralma (M&A) ile halka arz (IPO) faaliyetlerindeki hareketlilik, büyük bankaların üst düzey yöneticilerden genç bankerlere kadar geniş çapta kadrolarını güçlendirmelerine yol açtı.

JPMorgan’dan dikkat çeken transfer

JPMorgan, rakibi Goldman Sachs’tan deneyimli yönetici Jerry Lee’yi Küresel Yatırım Bankacılığı Başkanı olarak atadı. Banka ayrıca ocak-nisan döneminde küresel bankacılık birimine 300’den fazla banker kattı. JPMorgan Ticari ve Yatırım Bankası Eş CEO’su Troy Rohrbaugh, “Stratejik olarak, uzun vadede payımızı büyütebileceğimiz sektörler ve coğrafyalarda da işe alım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Citigroup ve UBS de kadrolarını genişletti

Citigroup, JPMorgan’dan Guillermo Baygual ve Drago Rajkovic’i M&A eş başkanları olarak transfer ederken, UBS de Taylor Henricks’i Amerika M&A Başkanı yaptı. Böylece küresel bankacılık devleri, anlaşma trafiğinin artacağı beklentisiyle ekiplerini yeniden yapılandırdı.

Boutique bankalarda büyüme hamleleri

Sadece büyük bankalar değil, boutique yatırım bankaları da büyümeye odaklandı. Evercore, İngiliz Robey Warshaw’ı 196 milyon dolara satın alarak pazardaki etkinliğini artırmayı hedefledi.

“İşe alımlar hız kazandı”

Finansal arama firması Prospect Rock Partners’ın yönetici ortağı Meridith Dennes, “Piyasaların stabil hale gelmesiyle işe alımlar temmuzda hız kazandı” değerlendirmesinde bulundu.

Ücret danışmanlığı şirketi Johnson Associates’ın kurucusu Alan Johnson ise yatırım bankacılığı gelirlerindeki beklentilerin tam olarak karşılanmadığını ancak bankaların gelecek yıl için hazırlık yaptığını belirtti.

Önümüzdeki dönemde, özellikle varlık yönetimi ve özel sermaye alanlarında işe alımların artarak devam etmesi bekleniyor.