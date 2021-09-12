CEO’ların ‘bir sonraki normal’ için 5 önceliği

VOLKAN AKI

Pandemi boyunca işletmeler büyük ölçüde ve çoğu zaman başarılı bir şekilde yeni çalışma biçimlerine uyum sağladılar. Ayrıca dijitalleşmeyi benimsediler ve tedarik zincirlerini yeniden düzenlediler. Bütün bunlar gerekliydi, ama bunlar yeterli olmayacak. COVID-19 sonrası döneme hazırlanmak için liderlerin günlük görevlerinde ince ayar yapmaktan daha fazlasına ihtiyaçları var; nasıl çalıştıklarını ve hatta neden var olduklarını yeniden düşünmeye hazır ve istekli olmaları gerekir. Başka bir deyişle, liderlerin geri adım atması, bir nefes alması ve daha geniş bir bakış açısıyla düşünmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik kıstas olacak

Pandemi, gelecekteki küresel ekonominin şekillenmesinde önemli rol oynayacak bir dizi eğilimi hem ortaya çıkardı hem de hızlandırdı. Küresel yöneticilerle yapılan görüşmelerde, bir sonraki normal için beş öncelik belirlediler. Şirketler, geleceği şekillendiren trendlerde gezinirken bu beş önceliği Kuzey Yıldızları olarak benimsemek isteyeceklerdir.

Çevreye en az zararı vererek mal ve hizmet üretmeyi ilke edinen sürdürülebilirliği ele alalım. Birçok şirket sırf istedikleri için bu konuda ciddi adımlar attı. Ancak çok yakın bir gelecekte bunu yapmak, bir bilanço derlemek kadar temel bir kalem olacak: Tüketiciler ve düzenleyiciler bunun üzerinde ısrar edecekler. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik, uzun vadeli rekabet avantajının önemli bir kaynağı olacağından, dijitalleşme veya strateji geliştirme kadar sistematik bir şekilde yapılması gerekecek.

Bulut okur yazarlık

Veya bulutu düşünün. Potansiyeli uzun zamandır biliniyor ve şimdi yenilik ve üretkenlikte gerçek sonuçlar ortaya çıkarmaya başladı. O halde ikinci bir öncelik, şirketlerin bulutu iyi bir amaç için dağıtması. Bunu yapmak için çalışanların “bulut okuryazar” olması, yani bulutun yetenekleri konusunda keskin bir sezgiye sahip olması gerekir. Her zaman olduğu gibi, farkı yaratan insan unsurudur. Yetenek geliştirmek bu nedenle başka bir önceliktir. Geleceğin organizasyonu, 2019’da var olana benzemeyecek veya en azından olmamalı. Daha esnek, daha az hiyerarşik ve daha çeşitli olması gerekecek.

Ve daha hızlı. Değişimin hızı hızlanıyor ve iş ortamı her zamankinden daha akıcı. Bu nedenle, dördüncü bir öncelik olan hız ihtiyacı aslında çok acil. Ancak bu hızın sürdürülebilir olması gerekiyor. İşletmeler, pandeminin ilk aylarında adrenalin ve aciliyet duygusuyla beslenen olağanüstü şeyler yaptı. Gelecekte, hızın organizasyona dahil edilmesi gerekiyor. Başka bir deyişle, hız sadece motoru daha hızlı çalıştırmakla ilgili değil, aynı zamanda daha verimli ve akıllıca çalışacak şekilde tasarlamakla da ilgili.

Liderler, çalışanların 'anlam' isteklerini görmeli

Son olarak, liderlerin insanların hayatlarında ve işlerinde anlam istediklerini anlamaları gerekir. Önceki araştırmalar, güçlü bir amaç duygusuna sahip şirketlerin, bir amacı olmayanlardan daha iyi performans gösterdiğini bulmuş. Ve işte amaçlarını yaşadıklarını söyleyenler sadece daha iyi çalışanlardır. Daha sadık, daha fazla yol kat etme olasılıkları daha yüksektir ve ayrılma olasılıkları daha düşüktür. Amaç, şirketlerin ortaya çıkan fırsatları tanımasına ve müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu da bir öncelik ve rekabet avantajı kaynağı olarak görülmelidir.

Bu beş önceliğin nasıl uygulanacağı şirketten şirkete değişecektir; bazıları pazara bağlı olarak diğerlerinden daha önemli olacaktır. Ancak biz inanıyoruz ve dünyanın dört bir yanında birlikte çalıştığımız yöneticiler bu beş önceliğe hakim olmanın başarı şansını önemli ölçüde artıracağına inanıyor.

İŞTE YENİ ÖNCELİKLER

1 - Sürdürülebilirlik temel strateji: İş dünyası, sürdürülebilirliğin bir moda kelimeden daha fazlası olmasını sağlamak için harekete geçebilir. Bir olasılık, atmosferden karbon emen teknolojilere yatırım yapmayı düşünmek. Unutmayın, bugün ve gelecekteki taahhütler göz önüne alındığında, iklim rekabet avantajı yaratmanın giderek daha önemli bir yolu olacak.

2- Bulutta dönüştürün: Bulutun değer yaratma potansiyeli uzun zamandır açıktı, ancak şimdi yetenekleri gerçeğe dayanıyor. Bulut, hem hızı hem de ölçeği etkinleştirerek inovasyon için kritik öneme sahip. 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar tehlikede olabilir ve erken benimseyenlerin aslan payını alması mümkün olabilir.

3- Yeteneğinizi geliştirin: Yetenek en önemli doğal kaynak ve önde gelen şirketler onu nasıl geliştireceklerini gösteriyorlar. Küçük takımlara koçluk yaparak ve onları güçlendirirek; yetenekleri hiyerarşiye değil becerilere göre dağıtmak çok önemli… Eğitim ve geliştirme yoluyla da boşlukları doldurun. Sonuç olarak: Daha iyi bir çalışan deneyimi, daha iyi sonuçlar verir.

4- Hız ihtiyacına güçlendirin: Salgın, birçok kuruluşu hızlı hareket etmeye zorladı. Şimdi öncelik, bu hızı organizasyon içinde tasarlayarak sürdürmektir. Hızı geliştirilecek bir kas olarak düşünün. Yeni işbirliği teknolojilerine yatırım yapın. Talepteki değişimleri tahmin edin. Sonuçlara odaklanın.

5- Amaca uygun hareket edin: Çalışanlar bir amaç duygusu olan yerlerde çalışmak isterler ve bulamazlarsa da ayrılırlar. Amaca yönelik çalışan şirketlerin uzun vadeli değer üretme olasılığı daha yüksek. Ve insanlar, işin hissedarlar için para kazanmaktan daha fazlasını yapmasını bekliyor -bu önemli olsa da-.