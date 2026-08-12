CEO’nun ani istifası hisseleri vurdu: 3 yılın dibini gördü

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Hindistan'ın önde gelen tüketim ürünleri şirketlerinden Godrej Consumer Products'ın hisseleri, CEO Sudhir Sitapati'nin beklenmedik istifasının ardından sert düşüş yaşadı. Şirket hisseleri çarşamba günkü işlemlerde yüzde 10'a varan kayıpla üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Sitapati'nin yeniden atanmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçmesinin ardından görevinden ayrılması, yatırımcılarda şirketin yönetimine ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Hisselerde sert düşüş

Godrej Consumer Products hisseleri gün içerisinde yüzde 10'a kadar değer kaybederken, Hindistan saatiyle 09.24 itibarıyla yüzde 8,96 düşüşle 932,90 rupiden işlem gördü.

Analistler, hisselerdeki satış baskısının şirketin mevcut iş stratejisindeki bir değişiklikten ziyade yönetimde yaşanan ani değişime yönelik endişelerden kaynaklandığını değerlendirdi.

Yeni CEO belli oldu

Godrej Consumer Products, CFO olarak görev yapan Aasif Malbari'nin şirketin yeni CEO'su olarak atandığını duyurdu.

Sudhir Sitapati ise pazartesi günü görevinden derhal geçerli olmak üzere istifa etti. Jefferies, şirket yönetim kurulunun Sitapati'nin görev süresinin uzatılmasını değerlendirdiği bir dönemde gelen ayrılık kararını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi.

“Geçiş sürecini yönetebilecek donanıma sahip”

Systematix, ani yönetim değişikliğine rağmen şirketin mevcut yönetim kadrosuna ilişkin olumlu görüşünü korudu.

Kurum değerlendirmesinde, “Sitapati'nin ayrılışı ani ve beklenmedik olsa da Godrej Consumer'ın mevcut liderlik ekibinin, stratejide minimum boşlukla sorunsuz bir geçiş sürecini yönetebilecek donanıma sahip olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Systematix, Godrej Consumer Products hisseleri için “al” tavsiyesini de değiştirmedi.