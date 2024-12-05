Cep telefonu alımlarında taksit sınırları değişti: İşte yeni ödeme seçenekleri 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararında tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımı yaptı.

BDDK, tutar sınırını artırdı. Bu kapsamda; fiyatı 20 bin TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı on iki ay, fiyatı 20 bin TL üzerinde olan cep telefonları için vade sınırı üç ay olarak belirlendi.

Fiyatı 25 bin TL üzerinde olanlar için üç ay olarak belirledi

Bunun yanında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırını ise, fiyatı 25 bin TL ve altında olanlar için on iki ay, fiyatı 25 bin TL üzerinde olanlar için üç ay olarak belirledi. BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında ise değişiklik yapmadı.

12 ay taksit yapılabilmekteydi

Mevcut durumda, sıfır/ikinci el (yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan) cep telefonlarına kredi kartına taksit yapılmamakta, ancak cep telefonu yenilenmiş ürün niteliğinde ise herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit yapılabilmekteydi.

Diğer taraftan, tüketici kredisi açısından; mevcut durumda fiyatı 12 bin TL ve altında olan cep telefonu alımlarında 12 ay vade; 12 bin TL üzerinde olan cep telefonlarında ise 3 ay vade yapılması mümkündü. Eski uygulamada tüketici kredileri açısından yenilenmiş ürün ayrımı bulunmamaktaydı.

Açıklamada izahat da yapıldı

Açıklamada ayrıca, “Bu Kararların uygulanabilmesi için yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’ uyarınca ‘yenileme merkezi’ veya ‘yetkili satıcı’ niteliğinde olan işyerleri tarafından satılması gerekmektedir.

Bahse geçen Yönetmelikte söz konusu ibareler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Yenilenmiş ürün: Yenileme merkezi tarafından yapılan yenileme ve sertifikalandırma işleminden sonra satışa sunulan kullanılmış malı, Yenileme merkezi: Kullanılmış malın yenilenmesi, sertifikalandırılması ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer işlemleri yürütmek üzere kurulan, Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartları taşıyan ve Bakanlıktan aldığı yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösteren tüzel kişi, Yetkili satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye yenilenmiş ürün sunan ya da yenilenmiş ürün sunanın adına veya hesabına hareket eden ve yenileme merkezi tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişi” bilgileri yer aldı.