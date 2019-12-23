Cep telefonu kayıt ücreti 2 bin TL'ye dayandı

23 Aralık 2019

Yılı kapatırken 2020 yılına ilişkin yeni zamlar da belli oldu. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücreti yeni zammıyla en çok dikkat çeken kalemlerden biri oldu.

Yeni kayıt ücreti yüzde 22,58‘lik zamla 1.500 TL‘den 1.838 TL‘ye çıkıyor. Yeni zamla 2 bin TL'ye dayanan kayıt ücreti, 'o fiyata sıfır orta segment telefon alınıyor' eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Sektör temsilcileri, artık dışardan cep telefonu getirmenin avantajının kalmadığını vurgularken, sayının giderek düşeceği bekleniyor. IMEI kaydetme ücreti ile alınabilecek telefonlar arasında birçok orta segment model bulunuyor. İşte bunlardan bazıları: Samsung Galaxy A30s, Huawei P Smart 2019 64 GB, Oppo A5 2020 64 GB, Xiaomi Redmi Note 8 64 GB, GM 8 32 GB.

Söz konusu IMEI kayıt ücreti 2019 yılında iki kez artış yaşamış ve önce 500 TL’den 618 TL‘ye sonra da 618 TL’den 1.500 TL‘ye çıkmıştı.



Uzmanlar, kayıt ücretinin sıfır telefon parasına dayandığına dikkat çekerken, yasa dışı telefon kayıtlarının artabileceğine işaret ediyor.