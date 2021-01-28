Cep telefonu üretiminde ilk teşvik geldi

Türkiye’de üretim yapmayı planlayan cep telefonu üreticileri için ithalat mevzuatında yapılan değişikliklerin ardından ilk yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bu kapsamda OPPO markası yıllık 3.5 milyon adet telefon üretimi kapasiteli tesis kurmak için 120 milyon 987 bin liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Bu amaçla kurulan Maxreal Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında 12 milyon 58 bin 239 dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanılacak. Yatırımda 250 kişi istihdam edilecek.