Cep telefonunda ÖTV matrahları değişti

Hüseyin GÖKÇE

Resmi Gazete’de yayınlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonu, meyve şarabı ve nargile tütününün ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Cep telefonunda ÖTV’ye tabi matrah sınırları genişletilerek 3 bin liradan ucuz telefonların fiyatında indirim yapılabilecek adım atılırken, meyve şarabının asgari maktu vergi tutarı yüzde 70 artırıldı. Nargile tütünün vergisi ise yüzde 40’tan yüzde 55’e yükseltildi.



Cep telefonlarında fiyata göre kademeli olarak artan ÖTV matrahında değişiklik yapılarak, yüzde 25’lik ÖTV’yle tabi en düşük matrah tutarı 640 liradan 1500 liraya yükseltildi. Yani daha önce ÖTV’ye tabi tutarı 640 liraya kadar olan telefonlar için yüzde 25 olarak uygulanan ÖTV oranı, bu değişiklikle birlikte 1500 liraya kadar olan telefonlar için uygulanacak. Yüzde 40 ÖTV’ye tabi matrah tutarı ise 640-1500 lira aralığından, 1500-3000 lira aralığına genişletildi. Yüzde 55’lik en yüksek ÖTV oranına tabi matrah tutarı ise 1500 liradan 3000 liraya yükseltildi.

Ayrıca 2206.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu meyve şarabının asgari maktu vergi tutarı yüzde 70 artırılarak 17, 3457 liradan 28,5849 liraya yükseltildi.

2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19 GTİP’li nargile tütünlerinde ise vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 55’e yükseltilirken, bu ürünlerin asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları ise değiştirilmedi.