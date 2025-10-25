‘Cep’te fiyat düşecek, sigara değişmeyecek
Cep telefonunda ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanacak. Böylece matrah artırımı nedeniyle bazı modellerde bin liraya yakın indirim yaşanacak. Sigaraların ÖTV oranı ise yüzde 50’den yüzde 45’e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.
Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, cep telefonunda ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak. Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.
Yerli imalat desteklenecek
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.
Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a gerilemiş oldu. Piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak. Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, General Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Realme C61, Nubia Music, Tecno Spark GO2, Vivo Y04, Infinix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17 gibi telefonların fiyatlarında düşüş yaşanacak. Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.
Cumhurbaşkanı kararları ile Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.
Enflasyonist etsi sınırlandırılacak
Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 45’e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi. Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.