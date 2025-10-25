‘Cep’te fiyat düşecek, sigara değişmeyecek

Sigara ve bazı cep tele­fonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranla­rında değişikliğe gidildi. Ko­nuya ilişkin Cumhurbaşka­nı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di. Buna göre, cep telefonun­da ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüz­de 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak. Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altın­dakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerinde­kiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Yerli imalat desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğından edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve dü­zenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yan­sıması öngörülüyor.

Matrah artırımı nedeniy­le giriş ve orta seviyede fiya­tı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a gerilemiş oldu. Piyasada fi­yat/performans açısından ter­cih edilmeyen telefonların fi­yatları yaklaşık olarak bin li­ra düşmüş olacak. Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, Gene­ral Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Re­alme C61, Nubia Music, Tec­no Spark GO2, Vivo Y04, In­finix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xi­aomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17 gibi te­lefonların fiyatlarında düşüş yaşanacak. Telefonlardan alı­nan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tü­ketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı kararla­rı ile Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Enflasyonist etsi sınırlandırılacak

Sigaraların ÖTV oranı yüz­de 50’den yüzde 45’e indirildi ve maktu vergi tutarları artı­rıldı. Hazine ve Maliye Bakan­lığından edinilen bilgilere gö­re, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle her­hangi bir vergi kaybı olmaya­cak şekilde artışa gidildi. Söz konusu düzenlemeyle, vergi­nin kompozisyonu değiştiri­lerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşana­bilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltme­siyle oluşturacağı enflasyo­nist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe he­defiyle uyumlu maliye politi­kası adımı atılması hedeflendi.