‘Cep’te fiyat düşecek, sigara değişmeyecek

Cep telefonunda ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 vergi uygulanacak. Böylece matrah artırımı nedeniyle bazı modellerde bin liraya yakın indirim yaşanacak. Sigaraların ÖTV oranı ise yüzde 50’den yüzde 45’e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

Sigara ve bazı cep tele­fonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranla­rında değişikliğe gidildi. Ko­nuya ilişkin Cumhurbaşka­nı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir­di. Buna göre, cep telefonun­da ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüz­de 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak. Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altın­dakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL’yi aşıp 3.000 TL’yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL’nin üzerinde­kiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Yerli imalat desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanlı­ğından edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve dü­zenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yan­sıması öngörülüyor.

Matrah artırımı nedeniy­le giriş ve orta seviyede fiya­tı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50’den yüzde 40’a gerilemiş oldu. Piyasada fi­yat/performans açısından ter­cih edilmeyen telefonların fi­yatları yaklaşık olarak bin li­ra düşmüş olacak. Hiking A45, Reeder S19 Max Pro S, Gene­ral Mobile Era 30, Omix X5 128 GB, Casper VIA M40, Re­alme C61, Nubia Music, Tec­no Spark GO2, Vivo Y04, In­finix Hot 30i, Poco M7 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xi­aomi Redmi Note 12 Pro, Oppo A5 Pro, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A17 gibi te­lefonların fiyatlarında düşüş yaşanacak. Telefonlardan alı­nan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tü­ketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı kararla­rı ile Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi.

Enflasyonist etsi sınırlandırılacak

Sigaraların ÖTV oranı yüz­de 50’den yüzde 45’e indirildi ve maktu vergi tutarları artı­rıldı. Hazine ve Maliye Bakan­lığından edinilen bilgilere gö­re, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle her­hangi bir vergi kaybı olmaya­cak şekilde artışa gidildi. Söz konusu düzenlemeyle, vergi­nin kompozisyonu değiştiri­lerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşana­bilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltme­siyle oluşturacağı enflasyo­nist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe he­defiyle uyumlu maliye politi­kası adımı atılması hedeflendi.

