'Cep'te taksit sınırı, perakende yönetmenliğine de eklendi
Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefon satışında 3 taksit sınırlaması, perakende ticaret yönetmeliğine de eklendi.
Fiyatı 3,500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını altından üçe indiren yönetmelik değişikliği perakende ticaret yönetmeliğine de eklendi.
Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte yapılan söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca yapılan değişiklikle, fiyatı 3,500 TL'nin üzerindeki cep telefonu satışlarında taksit sayısı altından üçe indirilmiş; ilgili yönetmelik 14 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.