Çetin Tecdelioğlu, İDDMİB'de 16 proje ile 20 milyar dolar ihracat hedefliyor

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı STK'sı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), nisan ayında yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor.

İDDMİB başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörün dört yıllık ihracat ve büyüme rotasının ana hatlarını oluşturan projelerinin detaylarını açıkladı. Çetin Tecdelioğlu ve ekibinin öncelikli projelerinin başında AISEC Türkiye gibi kurumlarla gerçekleştirilecek iş birlikleri ile hayata geçirmeyi planladıkları genç istihdama katkı yer alıyor.

Tecdelioğlu konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: "AISEC, üniversite öğrencileri ve mezunlar için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkanları sunan, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarını farklı ülkelerdeki genç yetenekler ile buluşturan dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. Biz de UR-GE heyetlerimizin etkinliklerini artırabilmek için hedef pazar ülkelerden AISEC vasıtasıyla 6 aylık sürelerle yabancı stajyer öğrenci istihdam ederek bu öğrencilerin o coğrafyaları ve ülkeleri çok daha yakından tanıyan danışman rehber olarak bahsekonu Ur-Ge çalışmaları ve heyetlerinde görevlendirilmelerini sağlayacağız. Bir nevi sektörümüz adına genç ihracat elçilerimizi harekete geçireceğiz."

Sektörel ihtisas komiteleri

İDDMİB Başkan Adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörel ihtisas komitelerinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Her sektörün kendine özel ihtiyaçları, talepleri ve hedefleri olduğunun bilinciyle en az 10 firmanın yer alacağı “Sektörel İhtisas Komiteleri” kurarak her sektörün kendi stratejisini oluşturarak kendi hedefleri doğrultusunda ihracat faaliyetlerine yönelmesini sağlayacağız. Sektörler bazında yapılacak çalıştaylar ve ortak akıl toplantılarında yol haritaları belirlenirken üyeler arası ilişkilerin güçlenmesini destekleyeceğiz. Dünyadaki tüm pazarlarda sektörlerimizi daha etkili tanıtarak, rakip analizleri, fırsat analizleri yapacağız ve üyelerimizin pazara giriş ve pazarda tutunma çalışmalarına destek olacağız. Uluslararası birlik, dernek, ticaret odası gibi kurumları le iş birlikleri yapılarak ihracatımıza katkı sağlayacak daha etkin bir ilişki ağı kuracağız. Teknik bir üniversitemiz bünyesinde kurulacak Bakır İhtisas Bölümü ile bakır sektörünün ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmalar gerçekleştirilirken yine üniversite bünyesinde kurulacak test merkezleri ve laboratuvarlar da sektöre hizmet verecek.

Alüminyum sektöründe de yurtiçi ve yurtdışı temsiliyet gücünü artıracağız daha detaylı çalışmalara imza atacağız. Diğer yandan birliğimizde nispi aidat ücretlerinin de aşağı yönde revize edilmesi için çalışma başlatacağız.

Kadın ihracatçılara daha fazla destek



Çetin Tecdelioğlu, "Ekibimle yola çıkarken katma değeri yüksek ihracatın ancak katma değeri yüksek projelerle yapılabileceğini düşündük. Bu projelerden biri de kadın ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek. TİM’in başlatmış olduğu kadın ihracatçı timlerini model olarak alarak İDDMİB bünyesinde timler oluşturacağız. Bu timlerin sayılarını gösterecekleri faaliyetler ölçüsünde sistematik olarak artıracak ve sektörel olarak genişleteceğiz." dedi.



İhracatçının sorununa 24 saat içinde çözüm

İDDMİB başkan adayı Tecdelioğlu, yeni dönem projelerini şu cümlelerle detaylandırdı:

"İDDMİB sekreteryası bünyesinde sekörel ihracat danışma hattı oluşturarak üyelerimiz tarafından 24 saat içinde sorularına kendi sektörleri ile ilgili uzmandan dönüş alabilecekleri 'Kırmızı Hat' projesini hayata geçireceğiz. Sektörler bazında yapılacak çalıştaylar ve ortak akıl toplantılarında yol haritaları belirlenirken üyeler arası ilişkilerin güçlenmesini destekleyeceğiz. Dünyadaki tüm pazarlarda sektörlerimizi daha etkili tanıtarak, rakip analizleri, fırsat analizleri yapacağız ve üyelerimizin pazara giriş ve pazarda tutunma çalışmalarına destek olacağız. Diğer yandan sektörlerimizi uluslararası fuarlarda sık olarak ve büyük metrekare alanlarla prestijli bir şekilde temsil eden firmalarımızın daha yüksek oranlarda fuar desteklerinden faydalanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak. Yeni dönemde tüm sektörlerimizin bu desteklerden faydalanmasını sağlamak amacı ile farkındalık yaratarak daha fazla sektörümüzde UR-GE projesini hayata geçireceğiz. Projeler kapsamında düzenlenecek ticaret ve alım heyeti B2B organizasyonları ile firmalarımızı doğru potansiyel satın almacılar ile buluşturacağız.



Aylık sektör endeksi



Çetin Tecdelioğlu, göreve gelmeleri halinde aylık olarak İDDMİB dış ticaret verilerini sadece rakamsal değer olarak değil, özellikle her bir sektörün yarattığı katma değer ile analiz ederek basınla paylaşacaklarını söyledi ve şöyle devam etti: "Bu şekilde verilerin paydaşlarımız için de ihracat stratejilerinde kullanabilecekleri güvenilir bir kaynak olmasını sağlayacağız. Aylık raporlarımızda da katma değeri yüksek ihracat gerçekleştirebilmemiz için ihtiyacımız olan ar-ge ve inovasyon konusunda dünya trendlerini takip ederek, yeni teknolojilerden ve sektördeki son gelişmelerden düzenli olarak üyelerimizi haberdar edeceğiz. İDDMİB’in iştigal alanına giren sektörlerin performanslarını değerlendirebilmek amacı ile hammadde maliyetleri, fiyat, sipariş gibi verilerin takibi için sektörel endeks oluşturulması bize göre elzem.



"Katma değerli ihracat katma değerli projelerle gerçekleşir"



Türkiye'nin yeni dönemde ihracatla büyümeyi odak noktasına koyduğunu hatırlatan Tecdelioğlu, "İhracatımızı artırmak için değişen ticaret sistemine ve yeni dünya düzenine uyum sağlamak artık bir zorunluluğumuz. Dijitalleşme ve e-ihracat üyelerimize destek vereceğimiz önemli başlıklar arasında yer alacak. Bize göre katma değerli ihracat katma değerli projelerle olur. Sektörümüzün, Türkiye'nin toplam ihracatına çok daha fazla katkı verecek potansiyeli var. Bunu gerçekleştirmek için ben ve ekibim göreve talibiz." ifadelerini kullandı.