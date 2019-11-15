Çetinkaya: Sanayide yeni veriler daha iyi gelecek

15 Kasım 2019

TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerine göre sanayi üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Açıklanan rakamları değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, 12 aydır süren negatif seyrin Eylül ayı itibariyle sona erdiğini kaydetti.

Yılın kalanında pozitif rakamlar göreceğiz



Sektör gruplarına bakıldığında Eylül'de sermaye malı üretiminin genel endeksin üzerinde artış göstermesinin dikkat çekici olduğunu belirten Çetinkaya, "Buna bağlı olarak ara malı üretiminde de bu yükselişin Ekim ayı itibariyle başlamasını bekliyoruz. Sermaye malı üretimindeki yüksek artış oranı önümüzdeki aylara ilişkin olumlu beklentileri de destekliyor. Yüksek teknoloji grubunda ise aylık değişim yüzde 12,5 ve yıldan yıla değişim yüzde 51,1 seviyesinde. Katma değeri yüksek ürünlerin toplam sanayi üretimi içerisindeki payının artması da diğer bir olumlu gelişme." dedi.



Gelen veriyle birlikte üçüncü çeyrek sanayi üretim verilerinin de tamamladığını ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:



"Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 arttı. Bu da üçüncü çeyrekte büyüme patikasına dönüş beklentilerimizi güçlendirdi. Eylül ayına ilişkin PMI rakamları ve güven endeksleri Eylül ayında geri dönüşün başlayacağını göstermekteydi. Yılın geri kalan aylarında da hem aylık sanayi üretiminde hem de yıllık sanayi üretiminde pozitif rakamlar görmeyi bekliyoruz."



Ticari kredi faizleri yüzde 14'lere düşecek



Çetinkaya, Ekim ayına ilişkin açıklanan öncü verilere bakıldığında da hem imalat güveni, hem tüketici güveni hem de ekonomik güven endeksinin Eylül’e göre yükseldiğini söyledi. Benzer şekilde kapasite kullanım oranının da Ekim'de Eylül'ün üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Çetinkaya, "Diğer yandan Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin etkisi piyasaya net şekilde yansımaya başladı. Eylül ayında bunu daha sınırlı olarak görmüştük çünkü Eylül’de ortalama ticari kredi faizleri yüzde 18’lerdeydi. Ekim ayında ise bu ortalama yüzde 16’ya geriledi. Kasım ayında yüzde 14’lere kadar gerilediğini göreceğiz. Dolayısıyla her gelen yeni verinin bir öncekinden daha iyi olacağı aylar bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.