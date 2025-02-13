Cevdet Akçay istifa mı edecek? Yakın çevresine konuştu, noktayı koydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart 2024'ten beri yüzde 50'de tuttuğu politika faizini ilk kez Aralık 2024'te yüzde 47,5'a indirirken, indirime ocak ayında oranı yüzde 45'e çekerek devam etti.

Sosyal medyada bugün dolaşıma sokulan bazı paylaşımlarda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın erken faiz indiriminden hoşnut olmaduğu öne sürüldü.

Akçay'ın görevinden ayrılabileceği de dile getirilen iddialar arasındaydı.

Buna karşın Akçay'ın yakın çevresine istifa haberlerinin tamamen yalan olduğunu söylediği öğrenildi.

DÜNYA'nın ulaştığı TCMB kaynakları da istifa haberlerini yalanladı.