Cevdet Akçay önerdi, Prof. Dr. Hakan Kara tabloyu ortaya koydu

Yılın son Enflasyon Raporu Sunumu dün kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin 38’den 44’e, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini ise 14’ten 21’e yükseltildiğini açıkladı.

Toplantıda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Cevdet Akçay’ın ücret artışlarında ileriye dönük endeksleme değerlendirmesi ses getirdi.

Pek çok ekonomis ücret artışlarının resmi enflasyon tahminine göre yapılması anlamına gelecek ileriye dönük endeksleme açıklamasına tepki gösterdi.

Eski TCMB Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, son üç yılda ücret artışlarının ileriye dönük endeksleme ile yapılmış olması halinde ortaya çıkacak tabloyu paylaştı.

Prof. Dr. Kara, X (Twitter) hesabından gerçekleşen enflasyon ile öngörülen enflasyon rakamlarını yansıtan bir grafik yayınlayarak şu değerlendirmede bulundu.

* Son üç yılda ücret artışları resmi tahminlere göre (ileriye dönük endeksleme ile) yapılmış olsaydı, TÜİK verilerine göre bile çalışanların alım gücünün yaklaşık yarısı erimiş olacaktı.

Son 3 yılda ücret artışları resmi tahminlere göre (ileriye dönük endeksleme ile) yapılmış olsaydı, TÜİK verilerine göre bile çalışanların alım gücünün yaklaşık yarısı erimiş olacaktı. pic.twitter.com/nxWHcyBxuw — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 9, 2024

Mahfi Eğilmez de tepki gösterdi

Duayen ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez de ileriye yönelik endeksleme çıkışına tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Mahfi Hoca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı’nın “Her şeyin nedeni olarak asgari ücreti (artışını) görmek, asgari ücret artışını günah kessinler ilan etmek hiç rasyonel bir yaklaşım değil” yorumuna yanıt verdi.

Mahfi Eğilmez, “Çok doğru bir tespit hocam. Neden mesela kârları, fiyatları, kiraları ileriye doğru endekslemiyoruz da sadece ücretleri endekslemeyi düşünüyoruz? Çünkü en az sesi çıkan emekçi kesimi. Sendikaların eski gücü kalmayınca böyle oldu” ifadesini kullandı.

'Ücretler değil kârlar vergilendirilmeli'

Greenwich Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Oyvat ise ücretlerin değil de kârların vergilendirilmesini savunarak şunları söyledi:

* İlla ücretlerde ve emekli maaşlarında değil de; köprü ve doğalgaz zamlarında, garanti ödemelerde, Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarında "ileriye dönük endekslemeye" geçsek nasıl olur? Ya da aşırı kârları vergilendirerek firmaların da buna geçmesini teşvik etsek?