Cevdet Yılmaz, 2026 yılı büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 Yılı Değerlendirme ve 2026 Yılı Hedeflerine İlişkin Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında gazetecilerle bir araya gelerek ekonomi programının mevcut durumu ve 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, dezenflasyon sürecinin 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla başladığını belirterek, “Öngördüğümüz takvim çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayından itibaren dezenflasyon süreci başlamış olup bu tarihten itibaren enflasyon oranı 44,6 puan düşmüştür” dedi. Dengeli büyüme politikasıyla uyumlu şekilde iç talebin büyümeye katkısının azaldığını ifade eden Yılmaz, cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1,4 seviyesinde beklentilerle uyumlu seyrettiğini söyledi. İşsizlik oranının ise iktisadi faaliyetteki dengelenmeye rağmen yüzde 8,5 civarında tek haneli seviyelerde kaldığını vurguladı.

Bütçe performansına da değinen Yılmaz, kamu harcamalarında etkinliği artıran önlemler ve güçlü gelir performansı sayesinde bütçe açığının öngörülenden daha olumlu bir görünüm sergilediğini ifade etti. Makroekonomik göstergelerdeki iyileşmenin yatırımcı algısına da yansıdığını belirten Yılmaz, bu süreçte ülkenin kredi risk priminin (CDS) gerilediğini ve ulusal rezervlerin arttığını kaydetti.

"Yüzde 20'nin altında enflasyon hedefliyoruz"

Cevdet Yılmaz, 2026 yılına ilişkin hedefleri de paylaştı. Açıklamalara göre, 2026 yılında yüzde 3,8 oranında reel büyüme, 1,7 trilyon dolara yaklaşan milli gelir ve yaklaşık 19 bin dolar kişi başı milli gelir hedefleniyor.

Mal ve hizmet ihracatının 410 milyar doları aşması, turizm gelirlerinin 68 milyar dolara ulaşması öngörülürken, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Program kapsamında 700 bini aşan ilave istihdam yaratılması, işsizlik oranının yüzde 8,4’e düşmesi ve yıllık enflasyonun yüzde 20’lerin altına indirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin risk göstergeleri, cari denge, bütçe performansı ve rezervlerde önemli iyileşmeler sağlandığını belirten Yılmaz, bu gelişmelerin kredi değerlendirmelerine de olumlu yansımasını beklediklerini dile getirdi.

OVP güncellemesi ve program mesajı

Orta Vadeli Program’da (OVP) güncelleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya yanıt veren Yılmaz, şu aşamada böyle bir ihtiyaç görmediklerini söyledi. Ocak ayı ve izleyen aylardaki eğilimlerin süreci daha netleştireceğini belirten Yılmaz, "Burada bir güncelleme ihtiyacı şu anda görmüyoruz doğrusu. Ocak ayında ve izleyen aylardaki eğilimler buradaki gidişatı daha netleştirecektir. İlk çeyrekte sağlayacağımız enflasyondaki iyileşmenin beklentilere de yansıyacağını bekliyoruz. Yani beklentiler de sabit değil malum, onlar da dinamik. Dolayısıyla bu ilk çeyrekteki enflasyon performansının beklentiler ve de daha fazla yansımasını bekliyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle böyle bir güncelleme gündemimizde yok" diye konuştu.

Ekonomi programında 'es verme' ya da duraksama olmadığının altını çizen Yılmaz, programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı. Üretim, yatırım ve ihracatın daha fazla destekleneceğini, tüketimin ise daha ılımlı bir seviyeye çekilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Enflasyon hedeflerine tarım etki etti"

Yılmaz, enflasyonun arzu edilen seviyenin bir miktar üzerinde kalmasında tarım sektöründe yaşanan olumsuzlukların etkili olduğunu belirterek, "Tabii ki geçen yılın sonu itibarıyla 20’li rakamları hedefliyorduk biz ama, 30’un bir miktar üzerinde kaldık. Ama onun da en önemli sebebi, tarım sektöründe yaşadıklarımız. Bu yıl hem tarımsal don, hem de kuraklık oldu. O da tarımın yılı yüzde 6’lık bir daralmayla kapatmasına neden olacak. Tarımsal etki olmasa muhtemelen bugün çok daha olumlu bir rakamı konuşuyor olacaktık" dedi.

"Nüfusun yüzde 90'ı ücretsiz eğitim alıyor"

Eğitim ücretleri ve kira enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, eğitim çağındaki nüfusun yüzde 90’ının ücretsiz eğitim aldığını, kira tarafında ise konut arzı ve sosyal konut projeleriyle daha olumlu bir perspektif öngördüklerini söyledi.

"Enflasyonu hızlı düşürmek mümkün ama..."

Enflasyonla mücadelede büyüme ve istihdamın göz ardı edilmediğini vurgulayan Yılmaz, hızlı bir düşüşün mümkün olsa da bunun ciddi sosyal ve ekonomik maliyetler doğurabileceğini belirtti. Yılmaz, "Büyümeyi, istihdamı, diğer sosyal dengeleri gözden çıkarıp sadece ve sadece hızla enflasyonu düşürelim derseniz, tabii ki bu mümkün ama bunun doğuracağı büyük sosyal ve ekonomik maliyetler var. Dolayısıyla biz bu süreci hem ekonomik, sosyal etkileriyle birlikte ele alıyoruz ve kademeli bir şekilde bir düşüş trendi içinde enflasyon. Geldiğimiz nokta önemli bir nokta diye inanıyorum. 2025’te yaşadığımız birtakım olumsuz koşulların ortadan kalkması, hizmet enflasyondaki katılıkların kırılması, beklentilerdeki iyileşme süreci 2026 hedeflerimizi gerçekçi hale getiriyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.