Cevdet Yılmaz: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Suriye’nin karanlığını aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevk edileceğini belirterek, “Suriye halkının karanlığı aydınlanacak” dedi.

Yılmaz, Ankara’da SOCAR Türkiye’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliğiyle hayata geçirdiği Cep Kitapları Projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Projeyle, Birleşik Krallık menşeli Pocketbook Management serisinden Türkçeye çevrilen 40 kitap ücretsiz erişime açıldı.

“Türkiye-Azerbaycan işbirliği bölgesel refah için kilit önemde”

Yılmaz, iki ülke arasındaki kardeşliğin sadece siyasette değil, eğitim ve kültür alanında da güçlenmesinin iftihar vesilesi olduğunu söyledi. SOCAR Türkiye’nin yatırımlarına da değinen Yılmaz, şirketin 18 milyar doları aşan yatırımlarıyla Türkiye’de en çok yatırım yapan yabancı şirket konumuna geldiğini, TANAP ve STAR Rafinerisi gibi projelerle ülkenin enerji arz güvenliğine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

SOCAR’ın planladığı 7 milyar dolarlık yeni petrokimya yatırımına da dikkat çeken Yılmaz, bu projelerin Türkiye’nin cari açığının azaltılmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

“Doğal gaz sevki Suriye halkının karanlığını aydınlatacak”

Enerji alanında yeni işbirlikleri için potansiyelin devam ettiğini söyleyen Yılmaz, Türkmen gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracının da gündemde olduğunu dile getirdi. Yılmaz, “Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevki bu anlamda çok kıymetli. Bunu da yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.