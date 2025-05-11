Cevdet Yılmaz Başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak. Kurul, hem yurt içi hem de küresel ekonomik gelişmeler doğrultusunda Türkiye ekonomisine ilişkin genel bir değerlendirme yapacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, iç ve dış gelişmeler ışığında ekonomik görünüm değerlendirilecek.
Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılması bekleniyor.
Toplantının ardından yapılacak açıklamalarda, ekonomi yönetiminin mevcut tabloya ilişkin değerlendirmeleri ve olası politika mesajlarının öne çıkması bekleniyor.