Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı: Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım geliyor

Katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarad bulunan Yılmaz, seçimlerden sonra ekonomide daha istikrarlı bir politika uygulandığını, güncellenen Orta Vadeli Program'ın da bunu teyit ettiğini söyledi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) mekanizması ile kamu ve özel sektörü bir araya getirdiklerini belirten Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım Danışma Konseyi, uluslararası CEO'ların katıldığı ve doğrudan piyasanın içinden insanların görüşlerini, önerilerini ortaya koyduğu bir platform. Sonuç bildirgesi de kamuoyu ile paylaşıldı. Gelecek yıl da bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılar, siyasi, jeopolitik ve ekonomik sebeplerden yatırım yapılabilir ülke kalmadığını söylüyorlar. Türkiye ise istikrarlı, politika çerçevesi belirginleştirilmiş, öngörülebilirlik sağlayan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ciddi anlamda yatırımcıların tartıştığı, konuştuğu bir ülke haline geldi. Önemli olan bu ilgiyi sonuca dönüştürmemiz."

5 milyarlık yatırım geliyor

Yatırımcıların Türkiye'ye doğrudan yatırım yapma arzusunu gördüğünü anlatan Yılmaz, "Suudilerin sahibi olduğu bir şirket, enerji ve diğer sektörlerde Türkiye'ye 5 milyar dolarlık yatırım yapmak istiyor. ABD'de bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız yatırımcılarla buluştular. Hangi ortama gidersek gidelim şunu görüyoruz; Dünyadan çok ciddi bir teveccüh var. Türkiye ilgi odağı. Bunun sonuçlarını göreceğiz." dedi.

Yatırımcıların sayısı ikiye katlandı

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcı sayısının ikiye katlandığını, doğrudan yatırımlarda da son üç ayda bir ivmelenme gördüklerini vurgulayan Yılmaz, "Doğrudan yatırımlar son 7 ayda 6 milyar doları aştı. Yıl sonu 10 milyar doların üstünde olacağız. Dünyadan yüzde 1 pay alıyoruz, amacımız yüzde 1,5'a çıkarmak." bilgisini paylaştı.

'Yatırımcıların iç siyasetle derdi yok'

Yatırımcıların iç siyasetle ilgilenmediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar ülkenin durumuna ve rakamlara bakarlar. Durum neyse onu gören insanlar. Türkiye'nin istikrarını, huzurunu, coğrafyasını, girişimci iş gücünü, genç dinamik nüfusunu birçok yönünü takdir ediyorlar. Dünyada bu sene üç kredi derecelendirme kuruluşunun da olumlu yönde not artırımı yaptığı tek ülke Türkiye. Yatırım imajımız, algımız daha iyiye doğru gidiyor. Türkiye, yeni yatırımcılarla tanışacak. Sadece Çin'den değil Latin Amerika'dan Körfez'e, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Amerika'ya Türkiye ilgi odağı halinde. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım."

Erken seçim çağrıları

Erken seçim çağrılarına yönelik soruyu ise Yılmaz, "Türkiye'nin böyle bir gündemi yok. AK Parti döneminde cumhurbaşkanımız ile Türkiye siyasi istikrarla tanıştı. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar da olmuyor. Yılda bir seçimler, yılda bir yeni hükümetler, 1990'lı yıllarda Türkiye bunları yaşadı ve bedellerini çok ağır ödedik ekonomik olarak. Dolayısıyla ihtiyacımız olan siyasi istikrar ve güven ortamında halkımızın gerçek sorunlarına odaklanmak ve bunlara çözüm üretmek." diye yanıtladı.

Cari açık

Geçen yıl bütçe açığında yılı 5,2 ile kapattıklarını hatırlatan Yılmaz, bu yıl 6,4 öngördüklerini, şu an tahminlerinin 4,9 olduğunu söyledi. Yılmaz, "Gelecek sene de yüzde 3'leri hedefliyoruz. Bütçe açığı büyük oranda toparlandı. Cari açık geçen yılın ortalarında yüzde 6'lar civarındaydı, 60 milyar dolara yakın cari açığımız vardı. Bugün geldiğimiz noktada ihracat artıyor, ithalat azalıyor, turizm gelirleri iyi gidiyor ve cari açığımız yüzde 2'ler civarında. Yıl sonunda yüzde 1,7'ye düşecek." açıklamasında bulundu.

Enflasyon tahmini

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonda belirgin düşüş görüldüğünü belirterek, "Gelecek ay yakın bir tarihte açıklanacak, 50'nin altında 40'lı bir rakam bekliyoruz. Yıl sonunda da yüzde 41,5 gibi bir tahminimiz var. Gelecek yıl bu zamanlar artık yüzde 20 ile 30 arası, yıl sonunda da yüzde 20'nin altında bir beklentimiz var." dedi.