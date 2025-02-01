Cevdet Yılmaz: Düşük enflasyon ile büyüme birbirinin zıttı değil, çelişki yok

Nagihan KALSIN / ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Enflasyon arttıkça büyümemiz darbe yemiş bundan. Dolayısıyla kısa vadede bazı etkilenmeler olsa da orta ve uzun vadede düşük enflasyon ve büyüme birbirinin zıttı değil, bir çelişki yok burada. Tam aksine büyümeyle düşük enflasyon bir arada sürdürülen süreçler. Biz enflasyonu düşürürken, aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı sosyal refahı hedefleyerek bunu yapıyoruz” dedi.

Enflasyon sorun olmaktan çıkacak

Enflasyon beklentilerinin gelecek dönemde daha da düşmesini öngördüklerini belirten Yılmaz, “Beklentiler iyileştikçe, enflasyonun o ana eğilimindeki kırılma devam ettikçe, inşallah Türkiye 2025’in sonuna geldiğimizde enflasyon sorununu büyük oranda çözmüş olacak" diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “2 yılda 75 milyar dolar değerinde bütçe harcamasıyla deprem bölgesini inşa etme faaliyetleri devam ediyor. Bütçede güzel bir fazlalık oluşacak. Bunlar emeklimize, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza ayrılacak. Böylece 2025’in ikinci yarısından itibaren toplumda bütün kesimler rahatlamayı hissedecekler” dedi. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise “Yetişmiş insan gücü, esnek üretim kapasitesi, stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısı ile Türkiye, büyük bir sıçrama döneminin arifesinde" şeklinde konuştu.