Cevdet Yılmaz duyurdu: Google Cloud'un Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu

Google Cloud’un Türkiye’de bulut hizmetlerini sunması ve kurumların bulut teknolojilerine geçişini hızlandırmak amacıyla yeni bir işbirliği başlatıldı. Yerli bir bulut altyapısının oluşturulmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.

Google Cloud, Turkcell ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığı duyururken Türkiye’ye yapacağı yatırım miktarını da açıkladı.

Anthony Cirot: 2 milyar dolarlık yatırım olacak

Google Cloud EMEA Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Anthony Cirot, “Türkiye'deki bulut bölgesine 2 milyar dolar yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yatırım sürecine ilişkin, “2026 yılının ilk aylarında yatırıma başlayacağız” dedi.

Cevdet Yılmaz: Toplamda 3 milyar dolarlık yatırım olacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “(Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek” şeklinde konuştu.