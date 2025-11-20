Cevdet Yılmaz duyurdu: Google Cloud'un Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarı belli oldu
Turkcell ile stratejik işbirliği yapan Google Cloud, Türkiye'ye yapacağı yatırım miktarının 2 milyar dolar olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Turkcell 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud'un 2 milyar dolar yatırım yapacak olması ülkemiz açısından memnuniyet verici" dedi. Böylelikle yerel bulut altyapısı için 3 milyar dolarlık yatırım yapılmış olacak.
Google Cloud’un Türkiye’de bulut hizmetlerini sunması ve kurumların bulut teknolojilerine geçişini hızlandırmak amacıyla yeni bir işbirliği başlatıldı. Yerli bir bulut altyapısının oluşturulmasına yönelik anlaşmalar imzalandı.
Google Cloud, Turkcell ile gerçekleştirdiği stratejik ortaklığı duyururken Türkiye’ye yapacağı yatırım miktarını da açıkladı.
Anthony Cirot: 2 milyar dolarlık yatırım olacak
Google Cloud EMEA Güney Bölgesi Başkan Yardımcısı Anthony Cirot, “Türkiye'deki bulut bölgesine 2 milyar dolar yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise yatırım sürecine ilişkin, “2026 yılının ilk aylarında yatırıma başlayacağız” dedi.
Cevdet Yılmaz: Toplamda 3 milyar dolarlık yatırım olacak
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “(Turkcell-Google Cloud) Toplamda 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli bir rakam, bu diğer yatırımları da tetikleyecek” şeklinde konuştu.