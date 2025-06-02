Cevdet Yılmaz: Ekonomide dengeli büyüme sürecek, ihracat ve üretim önceliğimiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yılmaz, ihracattaki artışın ve cari açıktaki daralmanın Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla ilerlediğini gösterdiğini vurgulayarak, “Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mayıs 2025 dönemine ait ihracat verilerini değerlendirdi.
Türkiye’nin mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında ihracat artışı sağladığını belirten Yılmaz, yıllıklandırılmış ihracatın 265,5 milyar doları aştığını açıkladı.
Yılmaz, küresel ticaretin zorlu koşullarına rağmen Türkiye’nin ihracat performansında istikrarı sürdürdüğünü belirterek, “2025 yılının ilk 5 ayında ihracatımızı geçen seneye göre yüzde 3,5 oranında artırmayı başardık” ifadesini kullandı.
Katma değeri yüksek, inovasyon ve rekabetçilik odaklı bir ihracat stratejisi izlediklerini vurgulayan Yılmaz, bu doğrultuda uygulanan politikaların ihracattaki artışı desteklediğini söyledi.
Program hedefleri doğrultusunda ilerleme sürüyor
Yılmaz, cari açıktaki daralma, işsizlik oranındaki gerileme ve dengeli büyümenin, Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen ekonomi politikalarının başarısını yansıttığını kaydederek, “Dezenflasyon programımızı kararlılıkla sürdürürken; dengeli büyüme perspektifi içinde ekonomimizin dinamizmini artırmaya devam edeceğiz” dedi.