Cevdet Yılmaz enflasyon verilerini değerlendirdi: Artış geçici unsurlarla sınırlı kaldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,71'e gerilediğine dikkat çeken Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Gıda fiyatlarındaki gelişmelere de değinen Yılmaz, "Taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatları aylık bazda yüzde 0,5 oranında düşmüştür" dedi.

"Artış geçici unsurlarla sınırlı kaldı"

Mayıs ayındaki enflasyon görünümünün olumlu sinyaller verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Mayıs ayı enflasyonunda görülen hızlı gerileme, geçen ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmekten ziyade geçici unsurlarla sınırlı kaldığına işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Fiyatlama davranışlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, "Bu görünüm fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir" diye konuştu.

Vatandaşların alım gücü vurgusu

Vatandaşların alım gücünün korunmasına yönelik adımların sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, "Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Dezenflasyon süreci sürecek

Dezenflasyon sürecinin devam edeceğini kaydeden Yılmaz, "Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.