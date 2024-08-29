Cevdet Yılmaz: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile İŞKUR Genel Müdürlüğündeki İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, eylül ayının ilk haftasında güncellenmiş Orta Vadeli Programı (OVP) kamuoyuyla paylaşacaklarını hatırlatarak, programın temel amacının enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek ve kalıcı sosyal refah artışı sağlamak olduğunu, istihdamın bu çerçevede en kritik konulardan biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Yılmaz, istihdamın sadece ekonomik bir gösterge değil, sosyal ve ekonomik birçok göstergenin özetlendiği çok temel bir gösterge niteliğinde olduğuna işaret ederek, "Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken diğer yandan istihdamımızı korumayı ve arttırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yatırım ve üretimle büyüyen, istihdam ve ihracatla güçlenen bir ülke olması yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini, büyüme stratejilerini bu doğrultuda kurguladıklarını dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin beşeri sermayesini en önemli zenginliklerinden biri olarak gördüklerini ve genç, dinamik, yetenekli nüfusu her alanda destekleme kararlılığında olduklarını kaydetti.

“Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"En son yüzde 61 küsur bir enflasyonumuz oluştu, biliyorsunuz yıllık enflasyon. Gelecek aydan itibaren burada ciddi bir gerileme bekliyoruz. Hem program etkisiyle hem de baz etkisiyle yüzde 50'lere yakın gelecek ay, yıllık enflasyon bekliyoruz. Bir sonraki ayda inşallah 40'lı rakamları göreceğiz yıllık bazda. Bu da enflasyonla mücadelemizin başarıyla devam ettiğini gösteriyor. Bu kolay bir mücadele değil. Uzun soluklu bir mücadele. Ama bu mücadeleyi başarmaya kararlıyız.

Hatırlarsanız 2013 yılında enflasyonu yüzde 6'lar civarına düşürmüştük. Bunu başarmıştık. Yine inşallah enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıl yüzde 20'nin altına, 2026'da ise tek haneli rakamlara ulaşmak temel perspektifimizi oluşturuyor. İşte bu süreçte bir taraftan bunu sağlarken bir taraftan da büyüme ve istihdamı sürdürülebilir bir zeminde devam ettirmemiz çok çok kıymetli."