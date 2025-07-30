Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi: İstihdam politikalarımız sosyal refahı güçlendirecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 8,6 olduğunu belirtti. Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının geçen yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1 puan azalarak yüzde 11,4'e gerilediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun kontrol altına alındığı, ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte istihdamımızı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirler almaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışımız doğrultusunda istihdamı sadece nicelik yönüyle ele almayan, istihdamın bölgesel dağılımını, niteliğini ve verimliliğini gözeten bir yaklaşımla iş gücü piyasasındaki dönüşümü şekillendiriyoruz. Uyguladığımız politikalar ile sosyal refahı güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini artırmayı ve toplumsal refahı ileriye taşımayı amaçlıyoruz."