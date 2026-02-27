Cevdet Yılmaz: İşsizlik 33 aydır tek hanelerde, istihdam güçleniyor

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı ocakta yüzde 8,1 ile 33’üncü ayında da tek hanelerde kalırken, genç ve kadın işsizliğinde gerileme kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, 2026 yılı ocak ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleştiğini ve böylece tek haneli seyrin 33’üncü ayına girdiğini bildirdi. Gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan düşüşle yüzde 14,3’e, kadınlarda işsizliğin ise yine 1 puan azalarak yüzde 11’e gerilediğini kaydetti.

Gençler ve kadınlar için yeni istihdam adımları

İstihdam artışını desteklemek amacıyla emek yoğun sektörlerin yakından takip edildiğini vurgulayan Yılmaz, istihdamın niteliğini artırmaya yönelik yeni programların hayata geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda, potansiyel işgücünün ekonomiye katılımını artırmak, gençlerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak ve üretim odaklı becerilerini geliştirmek amacıyla GÜÇ (Gençlerin Üretim Çağı) Programının devreye alındığını ifade etti.

KOBİ’lere ve emek yoğun sektörlere destek

Firmaların finansmana erişimini güçlendirmek için yeni adımlar atıldığını belirten Yılmaz, tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına sağlanan desteğin 3.500 TL’ye yükseltildiğini, büyük ölçekli firmaların da destek kapsamına alındığını aktardı. Ayrıca imalat sanayinde özellikle KOBİ’lere yönelik 100 milyar TL büyüklüğünde yeni bir finansman programının başlatıldığını açıkladı.