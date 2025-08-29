Cevdet Yılmaz işsizlik rakamlarını değerlendirdi: 27 aydır tek haneli seviyelerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı işgücü piyasası verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, işsizlik oranının aylık ve yıllık bazda gerileyerek yüzde 8’e indiğini ve son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini vurgulayarak, “Bu durum üretimi desteklerken ekonomiye olan güveni de güçlendiriyor” dedi.

İşgücü piyasamızdaki güçlü görünüm Temmuz ayında pekişirken, işsizlik oranı aylık ve yıllık bazdaki düşüşlerle yüzde 8,0 düzeyine inmiştir. Son 27 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, üretimi desteklerken ekonomiye artan güveni de güçlendirmektedir.



Kadınlar ve gençlere yönelik verilere dikkat çeken Yılmaz, mevsim etkilerinden arındırılmış göstergelere göre temmuz ayında her iki grupta da işsizliğin azalırken istihdamın arttığını belirtti.

Gençlerde işgücüne katılma oranının yükseldiğini ifade eden Yılmaz, işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan azalışla yüzde 15’e gerilediğini kaydetti. Kadınlarda ise aynı dönemde işsizlik oranının 1,6 puanlık düşüşle yüzde 10,9 olduğunu belirtti.

Programın sağladığı makroekonomik ve finansal istikrarın istihdamı desteklediğini belirten Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Program sayesinde tesis ettiğimiz makroekonomik ve finansal istikrar, istihdam yaratıcı ekonomik faaliyetlerin gelişimi açısından destekleyici bir rol oynamaktadır. Gençlerde ve kadınlarda istihdam oranındaki artış, büyümenin kapsayıcı niteliğini ön plana çıkarırken istihdam yaratma kapasitesinin de güçlendiğini göstermektedir.

Ekonomide istikrarı güçlendirirken, istihdamı artırmaya ve işgücü piyasasını daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Dezenflasyon sürecinde ulaşacağımız dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile işgücünü daha üretken hale getirerek işsizliği azaltmayı, ekonomimizin potansiyelini yükseltmeyi ve gelir dağılımını iyileştirmeyi hedefliyoruz."