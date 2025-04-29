Cevdet Yılmaz: İstihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tedbirlere devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizliğin 2005'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini belirterek, istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tedbirlerin devam edeceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Dezenflasyonun kalıcı olarak sağlanması için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarının etkin çalışmasını gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz” dedi.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Mart 2025’te işsizlik oranının yüzde 7,9’a gerileyerek, aylık işgücü istatistiklerinin yayınlanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine indiğini belirtti.

İşgücüne katılım oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e çıktığını, istihdamın da yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

Genç istihdamında artış

Yılmaz, eğitime yapılan yatırımların etkisiyle yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında hızlı bir artış yaşandığını belirterek, gençlerin işgücüne katılma oranlarının yükseldiğine dikkat çekti. 2025 Mart itibarıyla gençlerde mevsimsellikten arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 47,4’e, genç işsizliği ise yüzde 15,1 seviyesine geldi.

"Orta Vadeli Program çerçevesinde istihdam artacak"

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda istihdamı artıracak ve toplumsal refahı güçlendirecek politikalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, işgücü piyasasındaki dönüşümün yakından takip edildiğini ve buna uygun çok yönlü tedbirlerin sürdürüleceğini söyledi.