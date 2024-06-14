Cevdet Yılmaz: Maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız

Yılmaz X hesabından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Yılmaz değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Merkez Bankası anketinde enflasyon beklentileri düşmeye ve hedeflerimize yaklaşmaya devam ediyor. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımızı uygulamayı sürdüreceğiz. 2025 yılında yüzde 20’nin altında, 2026 yılında tek haneli oranlara ulaşmayı hedefliyoruz.

Para politikasının yanı sıra maliye politikası ve verimliliği artıran yapısal reformlar ile sonuç alacağız. 2024 yılının ikinci yarısında başlayacak olan dezenflasyon dönemi istikrar içinde büyüme ve sosyal refahı kalıcı olarak artırma amacımıza da hizmet edecek."