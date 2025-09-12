Cevdet Yılmaz ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı değerlendirmede "Cari açıkta iyileşme, dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Yılmaz, artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacının rezerv birikimini desteklediğini, temmuz ayında rezervlerdeki net artışın 18,6 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Cevdet Yılmaz paylaşımında verilere ilişkin şunları kaydetti:

"Zorlu dış koşullara ve küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen mal ihracatımızın dirençli yapısı ve artan hizmet ihracatımız sayesinde cari işlemler dengesi temmuz ayında 1,77 milyar dolar fazla vermiş, yıllıklandırılmış cari açık 18,8 milyar dolara gerilemiştir. Artan dış kaynak girişi ve azalan dış finansman ihtiyacı rezerv birikimini desteklerken, temmuz ayında rezervlerdeki net artış 18,6 milyar dolara ulaşmıştır."

Yılmaz paylaşımında ayrıca ihracatta pazar çeşitliliğin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibariyle yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngördüklerini kaydetti.

Yılmaz cari açıkta sağlanan iyileşmede, zorlu dış talep koşullarına rağmen mal ihracatındaki artışın yanı sıra, yıl sonunda 64 milyar dolara ulaşması beklenen turizm gelirleri başta olmak üzere artan hizmet ihracatının etkili olduğunu dile getirdi.

Yılmaz paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı:

"Kararlılıkla uyguladığımız Orta Vadeli Program çerçevesinde yüksek katma değerli üretim, artan mal ve hizmet ihracatı ile enerji ve ara malı ithalatına bağımlılığın azaltılmasıyla, önümüzdeki dönemde cari işlemler açığının milli gelire oranının daha da iyileşerek 2028 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine inmesini hedefliyoruz."