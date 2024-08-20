Cevdet Yılmaz: OVP hazırlıklarına devam ediyoruz; reel sektörün görüş ve önerilerini aldık

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde; TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinin hem güncellenecek olan OVP, hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini aldıklarını belirtti.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Dünyada ve bölgemizde ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken; siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz. Bu süreçte iş dünyamızın tecrübe birikimine ve dinamizmine güveniyoruz.

Önümüzdeki dönemde de temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP’nin ana çerçevesini koruyarak; yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya ve ülkemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlamaya dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı veren TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetiminin kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum."