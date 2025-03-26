Cevdet Yılmaz: Piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu

Nagihan KALSIN/ ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yılmaz, piyasalarda çok daha sakin bir havanın söz konusu olduğunu belirterek, "Program hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Yaşanan kısa vadeli, dönemsel bir etki. Yıllık bir etkiymiş gibi hesaplarsanız yanlış sonuçlara ulaşırsınız. Programımız ortada, kararlı bir şekilde programınızı hayata geçiriyoruz.

*Ekonomimizin temelleri sağlam. Cari açımız düşük seviyelerde, bütçe açımız depreme rağmen kontrol altında. Enflasyonumuz düşüş eğiliminde. Merkez Bankamızın rezervleri de yeterli seviyelerde. Dolayısıyla bankacılık sistemimiz yine sağlıklı, sağlam.

*Bu yaşanan hadiselerden dolayı geçici bir etkilenme söz konusu. Bunu abartmanın da bir anlamı yok. Kaldı ki bu hafta içinde görüyorsunuz, piyasalarda çok daha sakin bir hava söz konusu. Program hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.

*Türkiye ekonomisi çok daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edecektir.

"Süreç, muhalefet nedeniyle uzadı"

*Emekli ikramiyeleri 4 bin TL olacak. 3000 liralar ödenmeye başlandı. Şu anda ilgili kanun teklifini görüşüyoruz. Kanunun çıkması halinde fark ödemeleri gerçekleşecek. Süreç, muhalefet nedeniyle uzadı.

*Bayram ikramiyelerinin maliyeti 28 milyon 500 bin Türk lirası. Biliyorsunuz bunlar kanunla yapılan düzenlemeler. Yani prime dayalı ödemeler değil. İlgili kanun 2018 yılında yapılmıştı. Sonra da belli dönemlerde artırılmıştı. Her artışın kanunla yapılması gerekiyor.