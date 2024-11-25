Cevdet Yılmaz reel kesim güven endeksi verilerini değerlendirdi: Hedeflerimizi destekliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kasım ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksinin kasım ayında bir önceki aya göre 1,2 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, bu gelişmenin Türkiye’nin makroekonomik hedeflerine olan güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Yılmaz, politikaların reel sektörle istişare içinde şekillendirildiğine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu koşullara rağmen reel kesimin gösterdiği dinamizm, geleceğe dönük makro politika çerçevemizi destekliyor. Politikalarımızı şekillendirme ve uygulama aşamasında reel sektörle istişare içinde hareket ediyoruz. Bir yandan enflasyonu düşürme yolunda mesafe alırken, diğer yandan dengeli büyüme perspektifimizi koruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile geleceğimizi sağlam bir zeminde inşa etmeye ve istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz.”