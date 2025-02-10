Cevdet Yılmaz sanayi üretimi ve işsizlik oranının değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanayide üretim artarken işsizlik oranının azaldığına işaret ederek “Dengeli, kapsayıcı ve istikrarlı büyüme yaklaşımı ile kalkınmayı sürdüreceklerini, kalıcı sosyal refahı artıracaklarını” belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan sanayi üretim ve işsizlik verilerine ilişkin "Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz soysal medya hesanından yaptığı açıklamadam şu ifadeleri kullandı:
"Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir.
İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat perspektifimizi güçlendirmektedir.
Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilemiştir. Kadınların istihdamı artarken, işsizlik oranı da geçen aya göre 0,3 puan azalmıştır.
Sanayi sektöründeki artış eğilimi ise güçlenerek sürmektedir. Sanayi üretim endeksi 2024 yılı aralık ayında yıllık yüzde 7 artarken, aylık artış yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir.
Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır.
Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir."
Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) February 10, 2025
İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat… pic.twitter.com/1bBG5VmoMv