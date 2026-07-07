Cevdet Yılmaz savunma sanayiinde hedefi açıklandı: Türkiye ilk 10'u hedefliyor

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Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği ilerlemeleri değerlendirdi.

Konuşmasına "Texas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır." sözleriyle başlayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi iradenin Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünde belirleyici rol oynadığını söyledi.

"İlk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir noktaya ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye, birinci ligde olmayı hedefleyen bir ülke konumunda." ifadelerini kullandı.

"Yerlilik oranı yüzde 80'i aştı"

Savunma sanayiinin kapsamlı bir dönüşüm geçirdiğini belirten Yılmaz, ürün yelpazesinin artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının tamamını kapsadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını kaydeden Yılmaz, "Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir." dedi.

"İhracat 11 milyar doları aştı"

Savunma ve havacılık ihracatının son bir yılda 11 milyar doların üzerine çıktığını açıklayan Yılmaz, ihracatın yarıdan fazlasının NATO müttefikleri ile Avrupa Birliği üyesi ülkelere yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin yalnızca İHA ve SİHA alanında değil, elektronik harp sistemlerinden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz kabiliyetlerine kadar pek çok alanda ileri teknoloji sistemler geliştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir." diye konuştu.

"Bu başarı tesadüf değil"

Savunma sanayiinde elde edilen başarının planlı çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Savunma sanayiinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi, kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NATO'nun sanayi iş birliğine yönelik yeni stratejisinin de bu yaklaşımı desteklediğini belirtti.

"Gelecek bizim genç iş gücümüzle"

Savunma sanayiinde başarının yalnızca devletler ve şirketlerle sınırlı olmadığını dile getiren Yılmaz, üniversiteler, finans sektörü ve nitelikli insan kaynağının da sürecin ayrılmaz parçaları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki insan kaynağına dikkat çeken Yılmaz, "Bugün Türkiye'nin savunma sanayii iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor: Gelecek bizim, genç iş gücümüzle." dedi.