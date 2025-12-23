Cevdet Yılmaz: Türkiye bu yıl dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi olacak

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2. Azerbaycan–Türkiye Yatırım Forumu’nda konuşan Yılmaz, küresel ekonomide korumacılığın ve belirsizliğin arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, Türkiye’nin bu zorlu konjonktürde büyüme performansını sürdürdüğünü ifade etti.

Pandemi sonrası döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, 2019 yılı 100 kabul edildiğinde dünya ekonomisinin 115 seviyesine çıktığını, Türkiye ekonomisinin ise aynı dönemde 130’un üzerine ulaştığını kaydetti. Bu tablonun Türkiye’nin küresel ölçekte daha güçlü bir büyüme sergilediğini ortaya koyduğunu söyledi.

21 çeyrektir kesintisiz büyüme

Türkiye ekonomisinin son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, dünya ekonomisinin aynı dönemde ortalama yüzde 3,5 büyüdüğüne dikkat çekti. Yılmaz, Türkiye’nin 21 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdüğünü, 2025 yılının ilk dokuz ayında büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Tarımda daralma, ekonomide ivme korunuyor

Don ve kuraklık nedeniyle tarım sektöründe daralma yaşandığını belirten Yılmaz, buna rağmen sanayi ve hizmetler sektörlerinin katkısıyla genel büyüme ivmesinin korunduğunu dile getirdi.

Dünya Bankası sınıflandırmasına göre Türkiye’nin bu yıl ilk kez yüksek gelirli ülkeler ligine geçmesinin beklendiğini aktaran Yılmaz, ihracatın küresel belirsizliklere rağmen artmaya devam ettiğini söyledi.

Yatırımcılara ortak proje çağrısı

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğinin stratejik önemine işaret eden Yılmaz, yatırımcıları karşılıklı yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmeye davet etti.

Orta Koridor’un jeopolitik gelişmelerle birlikte öneminin arttığını belirten Yılmaz, Zengezur bağlantısının açılmasının bölgesel ticaretin rekabet gücünü daha ileri seviyeye taşıyacağını ifade etti.