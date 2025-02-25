Cevdet Yılmaz: Türkmenistan ile ticaret hacmini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı arzuluyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev ile çeşitli anlaşmalara imza attı.

X üzerinden açıklama yapan Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye ve Türkmenistan arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek ve ekonomik işbirliğimizi derinleştirmek amacıyla, kardeş ülke Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile birlikte Hükümetler Arası Ekonomik İşbirliği Komisyonu (HEK) 8. Dönem Toplantımızı gerçekleştirdik.

Sayın Nökergulı Ataguliyev ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde, Türk-Türkmen ilişkilerinin kapsayıcı bir perspektifte ilerletilebilmesinin yollarına dair ikili ve heyetler arası ölçekte görüş alışverişinde bulunduk.



Bugün imzalanan 87 maddelik protokol çerçevesinde; ticaret, yatırım, enerji, ulaştırma ve bilimsel işbirliklerini kapsayan birçok somut adım belirledik. Özellikle Türkmen gazının Türkiye’ye taşınmasına yönelik anlaşma ve Orta Koridor’un geliştirilmesi konularındaki mutabakatlarımız, iki ülke için de büyük stratejik kazanımlar sağlayacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov’un ortaya koyduğu birliktelik ve iş birliği iradesi, bu yoldaki en büyük motivasyon kaynağımızdır.

"İş dünyalarımızı daha sık bir araya getirmeyi arzuluyoruz"

Türkmenistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmayı, karşılıklı yatırımları artırmayı ve iş dünyalarımızı daha sık bir araya getirmeyi arzuluyoruz. Bunların yanı sıra; inşaat, sanayi, tarım ve sağlık turizmi gibi alanlarda ortak çalışmalarımızı derinleştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Türkiye olarak, Türkmenistan’ın kalkınma yolculuğunda her zaman kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, Sayın Ataguliyev’e, heyetine ve şahsında tüm Türkmenistan halkına hürmet ve muhabbetlerimizi sunuyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."