Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması! Uzlaşmayla bir sonuç çıkacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç 13 Haziran'da başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Mezunları Birliği Vakfı Konağı açılışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili soruyu yanıtlayan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

"Komisyon toplanacak. Asgari ücret müzakereleri biliyorsunuz tek taraflı bir hadise değil. İşçi tarafı, işveren tarafı ve bakanlık tarafı var. Bu müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan enflasyon başta olmak üzere ekonomik birtakım gelişmeler değerlendirilecek ve temenni ediyorum ki bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim. Bu müzakerelerin sonucunun çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti'nin kurulduğundan beri felsefesi hep şu olmuştur. Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel ilkesidir. İktidara geldiğimiz günden bu güne hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz."

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Taraflarca müzakereler başlayacak, enflasyon başta olmak üzere gelişmeler değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla sonuç çıkacak. Müzakereleri bekleyelim."