Cevdet Yılmaz’dan büyüme mesajı: Ekonomi dengeli patikada

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,3 büyüdüğünü belirterek, makroekonomik istikrar programıyla uyumlu dengeli büyüme görünümünün sürdüğünü bildirdi.

Yılmaz, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinin ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Küresel ekonomide krizlerin, bölgesel savaşların ve jeopolitik gerilimlerin öne çıktığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Yılmaz, küresel büyüme tahminlerinin ve Türkiye’nin ticaret ortaklarına yönelik beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğini hatırlattı. Türkiye ekonomisinin uygulanan politikaların etkisiyle istikrarını ve dinamizmini koruduğunu vurguladı.

Son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme

Ekonominin 24 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,3’lük artış yaşandığını belirtti.

Yılmaz, "Birinci çeyrekte gözlenen dayanıklı büyüme performansı ikinci çeyrekte de sürmüş olup ekonomimiz makroekonomik istikrar programıyla uyumlu, dengeli bir büyüme patikası izlemeye devam etmektedir." dedi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle ekonominin ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 büyüdüğünü aktaran Yılmaz, bu tablonun iktisadi faaliyette yeniden hızlanmaya işaret ettiğini ifade etti.

"2025 yılında tarihi bir rekorla 1,6 trilyon dolar olan Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız, 2026 yılı ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda 1,71 trilyon dolara ulaşarak yılın ilk çeyreğine kıyasla da istikrarlı bir artış kaydetmiştir." bilgisini paylaştı.

Tarım ve sanayide büyüme

GSYH’nin üretim tarafında sektörler arasında dengeli görünümün devam ettiğini belirten Yılmaz, tarım sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü açıkladı.

Hizmetler sektörünün yüzde 1,6 büyüdüğünü, bu kapsamda inşaat faaliyetlerinin ise yüzde 1,9 daraldığını kaydeden Yılmaz, sanayi sektörünün ilk çeyrekteki daralmanın ardından yüzde 2,4 büyüyerek toparlanma gösterdiğini bildirdi.

Tüketim ılımlı seyretti

Harcamalar yönünden değerlendirildiğinde toplam tüketim harcamalarının yüzde 2,7 arttığını belirten Yılmaz, bu gelişmenin dezenflasyon süreciyle uyumlu ılımlı bir görünüm sunduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 oranında büyürken, üretim kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 1,6 oranında artış göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasıyla inşaat faaliyetlerinin normalleşme sürecine girdiğini aktaran Yılmaz, inşaat yatırımlarının bu dönemde yüzde 0,9 gerilediğini bildirdi.

Dış ticaret büyümeye katkı verdi

İthalatın yüzde 6,4, ihracatın ise yüzde 3,4 daraldığını belirten Yılmaz, ithalattaki düşüşün daha belirgin olmasının net mal ve hizmet ihracatını büyümeyi destekleyen bir kalem haline getirdiğini söyledi.

Net ihracatın ikinci çeyrekte büyümeye 0,6 puan pozitif katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, iç talepteki dengelenme nedeniyle ithalatın gerilediğini, dış talepteki kısmi toparlanma ile imalat ve ihracata yönelik desteklerin de ihracattaki daralmayı sınırladığını kaydetti.

"Ülkemiz ekonomisinde ikinci çeyrekte gerçekleşen büyüme performansı, fiyat istikrarı hedefiyle ve dengeli büyümeye yönelik uygulanan politika çerçevesiyle uyumlu bir görünüm sergilemektedir." diyen Yılmaz, Orta Vadeli Program kapsamındaki politikaların uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

Yılmaz, yılın ilk altı ayında yüzde 2,5 büyüme kaydedildiğini hatırlatarak, 2026 yılı genelindeki büyümenin Orta Vadeli Program hedefinin bir miktar altında kalmasının beklendiğini belirtti.