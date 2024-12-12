Cevdet Yılmaz'dan 'cari denge' yorumu: Dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini bugün açıkladı. Cari dengenin 1,88 milyar dolar fazla verdiği duyuruldu. Böylece cari dengede 5 yıl sonra ilk kez üst üste beş ay fazla görülmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağladığını, ekim ayı verilerinin güçlü performansı ortaya koyduğunu kaydetti.

"Zayıf dış talep görünümü ve TL’deki reel değerlenmeye rağmen cari işlemler dengesindeki iyileşme ekim ayında da sürmüştür" ifadelerini kullanan Yılmaz, cari işlemler dengesinin ekim ayında 1,9 milyar dolar pozitif seviyesiyle 2024 yılında üst üste 5 aydır fazla vermeye devam ettiğini kaydetti.

5,5 milyar dolarlık portföy girişi

Yılmaz, yıllıklandırılmış cari açığın ekim itibarıyla 7,7 milyar dolara gerilediğini, hizmetler dengesinin dış ticaret açığındaki iyileşmeyi desteklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şunları dile getirdi: "2024 yılının ilk 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre dış ticaret açığındaki iyileşme 32,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi verilen fazla bu dönemde 3,4 milyar dolar artmış, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmet gelirleri 112,5 milyar dolara ulaşmıştır. Dış finansmandaki güçlü görünüm korunurken, rezervlerimiz de artıyor. Portföy girişi ekim ayında 5,5 milyar olarak gerçekleşmiş, rezervlerimiz 4,9 milyar dolar artmıştır."

'Yüzde 1 hedefi'

Yılmaz, ekonomi programını etkin bir şekilde uyguladıklarını, makroekonomik göstergelerden elde edilen olumlu sonuçların uygulanan ekonomi programının etkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz şunları kaydetti: "Büyümede talep bileşenlerinin seyri ve dış ticaret açığındaki azalma, enflasyon üzerindeki talep yönlü baskıların hafiflediğini teyit etmektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."