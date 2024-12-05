Cevdet Yılmaz'dan 'dengeli asgari ücret' mesajı... En düşük emekli maaşı için de çalışma!

Hükümetin 2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapacağı gündemdeki yerini korurken, işçi kesimi enflasyon kaybının telafisini istiyor, işverenler ise 'dengeli' bir ücret talep ediyor.

Muhalefet partilerinin asgari ücret önerileri en az 28 ila 30 bin lira arasında değişirken, hükümet çalışanların enflasyon ezdirilmeyeceğini savunuyor.

2025 yılı asgari ücret senaryoları

İşveren kesiminin 2025 için asgari ücret zammı önerileri yüzde 25 ila 32,5 arasında değişiyor. Eğer asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa gelecek yıl uygulanacak en düşük maaş 17 bin liradan 21 bin 250 TL, yüzde 32,5 zam yapılırsa 22 bin 525 TL seviyesine yükselecek.

Hükümetten yeni asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı asgari ücretine ilişkin yeni bir mesaj daha vererek 'dengelli artış olacağını' kaydetti.

NTV'de konuşan Yılmaz, asgari ücretten fazla veren işverenlerin 'elinin tutulmadığını' belirterek "Daha fazla verilsin, bunu kim istemez" dedi.

Memur ve kamu işçileri asgari ücretin üstünde aldığını aktaran Yılmaz, asgari ücrete 2023'te yüzde 100, bu sene ise yüzde 50 zam yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti: "Çalışanların (kendi açısından) ve özel sektörün rekabet, kayıt dışıyla mücadele ve üretimi sürdürme açısından talepleri olacak... Emek yoğun sektörler çok kritik. Sürdürülebilirliği sağlayıcı düzey (zam oranı) önemli. Masada olacak, herkes argümanını ortaya koyacak. Rakamsal yorum doğru olmaz."

Yılmaz, en düşük emekli aylığı için de çalışma yapılacağını dile getirdi.