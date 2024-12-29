Cevdet Yılmaz'dan EKK sonrası açıklama: Enflasyonda düşüş başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) 2024 yılına ait son toplantısının ardından yaptığı açıklamada, uygulamaya konulan ekonomi programının etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Yılmaz, 2023 yılı boyunca küresel ekonomideki jeopolitik gerilimler ve belirsizliklere rağmen enflasyonda düşüş yaşandığını ve ekonominin yeniden dengelendiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'nin cari açığının önemli ölçüde azaldığını, işsizlik oranının tek hanelere gerilediğini ve istihdamın tarihi seviyelere ulaştığını vurguladı. Ayrıca, uluslararası rezervlerin rekor seviyeye çıktığını ve ülkenin risk priminin düştüğünü kaydetti. Türk lirasına olan güvenin pekiştiğini ifade eden Yılmaz, deprem sonrası toparlanma sürecinde bütçe açığının azaldığını ve mali disiplinin güçlendiğini söyledi.

Yılmaz ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkma sürecinin tamamlandığını belirterek, ekonomik istikrarın pekiştirilmesinin önümüzdeki dönemde daha fazla dış finansman erişimi sağlayacağını vurguladı.